¿Se verán gratis los Oscar? YouTube quiere arrebatarle la gala a la televisión

El dominio de casi cinco décadas que ha tenido la cadena ABC sobre la transmisión de los Premios Oscar podría estar llegando a su fin. Según un reportaje exclusivo de Bloomberg, YouTube ya expresó de manera oficial su interés en quedarse con los derechos de emisión una vez finalice el contrato vigente con Disney, que dura hasta 2028.
La sola posibilidad marca un quiebre en la forma como se ha distribuido uno de los eventos televisivos más emblemáticos del entretenimiento. En tiempos en los que las ceremonias tradicionales luchan por atraer a un público joven y digital, la entrada de un gigante como YouTube reacomoda por completo el tablero.