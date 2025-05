Este pescado está rico porque no sabe a pescado: salmón, trucha y tilapia

Por Álvaro Molina @molinacocinero @casamolina_fizebad No soy muy comedor de pescado, pero sin duda los paisas lo veneramos en la mesa. A mí, me gustan vivos para pescar y devolver, pero algunos me encantan sobre el plato. Somos muy afortunados porque tenemos gran variedad, empezando por Urabá con varios municipios costeros con comida deliciosa y en el interior cientos de ríos de tierra caliente y fría . El más apreciado de todos podría ser la sabaleta, casi en extinción, pero subsisten otros extraordinarios como el bagre y el bocachico . La trucha abunda en criaderos y se conserva relativamente bien en ríos de montaña, mientras el salmón y gran parte de las tilapias son importados.

La tilapia de aguas más cálidas corre con la misma suerte de tantos alimentos que tenemos que son menospreciados por comunes, pero en muchas culturas tienen un valor culinario notable. En Europa ocupa un lugar en el podio de los mejores de agua dulce con recetas de la alta cocina. Se llevó de Egipto hace varios siglos cuando empezaron a escasear los peces debido a la sobrepesca. La más importante es la nilótica originaria del Nilo. Por los años 70s se hibridaron 4 especies y surgió la tilapia roja como una opción para criar en ambientes reducidos. Hoy Colombia es uno de los mayores exportadores del mundo por lo que se ve obligado a importarla de la China para el consumo interno. Es raro, pero como muchos otros alimentos, es más costosa nacional que importada.

Lo mejor de estas especies, además de su sabor es que su consumo es responsable en tanto gran parte provienen de cultivos o granjas donde se crían para la comercialización sin afectar sus hábitats naturales.

Hay un tema culinario de fondo en cuanto a la preparación de pescados ya que son más ricos por lo que se les retira, que por lo que se les agrega. Si no se arreglan bien tienden a tener sabores terrosos o a bacalao, por lo que hay una frase particular: “este pescado está rico porque no sabe mucho a pescado”. A todos se les deben retirar las partes del sistema circulatorio y la grasa para que no “sepan mucho a pescado”. De los 3 el que tiene el sabor más fuerte es el salmón debido a su grasa entreverada.