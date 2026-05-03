En recta final de campaña, Petro redobla apuestas en Antioquia

El primero de mayo del presidente Gustavo Petro en Medellín está lejos de ser un mero acto protocolario. Su presencia en el Parque de las Luces, los ataques a Sura y al GEA –que de paso alguien le debería decir que hace dos años dejó de figurar–, las arremetidas contra el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón, y la designación de Daniel Quintero como superintendente de Salud componen, según analistas políticos, un mismo mensaje: Petro está moviendo sus fichas en Antioquia de cara a las elecciones.



Para empezar, de las 32 ciudades capitales que tiene el país, incluso algunas donde el petrismo se vive con fervor, Petro decidió venir a Medellín, la gran capital opositora a su mandato. La elección es cuando menos peculiar teniendo en cuenta que durante todo su gobierno ha preferido conmemorar este día en Bogotá y se ha dedicado a lanzar ataques a lo que significa Antioquia. Además, la tarima elegida por Petro para irse lanza en ristre contra el Congreso y para promulgar su campaña a la constituyente y los “logros” de su gobierno fue el Parque de las Luces, vecino de La Alpujarra, el centro político del departamento.



Según los analistas consultados, la decisión de venir a Medellín en un día clave para la izquierda tiene que ver con el peso político de Antioquia y Medellín en el mapa electoral.



Si se mira con detalle, no han sido pocos los esfuerzos del mandatario colombiano por tratar de ganarse el voto antioqueño. En Urabá ha impulsado entregas de tierras, en el Bajo Cauca ha tratado de ganarse la simpatía de los mineros pese a que una directriz de su Ministerio de Defensa de 2023 es la que ordena destruir las dragas; en el Suroeste pegó primero al haber decretado las polémicas Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA); y en el Valle de Aburrá se ha inventado la idea de que la reducción de homicidios se debe a las negociaciones en la cárcel de Itagüí que su gobierno sostiene con los capos del crimen de la ciudad, y no al accionar de las autoridades, ni a la tendencia de reducción de muertes violentas que lleva más de una década.



Para los analistas consultados, la visita a Medellín el pasado 1 de mayo sería el cierre de una seguidilla de movimientos orientados a mantener —y si es posible ampliar— su base electoral en la región. Incluso, tal vez, intentaba una provocación que curiosamente más allá de la queja del alcalde y el gobernador en las redes prácticamente fue una marcha que en términos de asistentes pasó como paisaje en la ciudad. El periodista político y analista Rubén Benjumea recordó que en las últimas elecciones legislativas el Pacto Histórico alcanzó casi 400.000 votos, de los cuales 180.000 se los puso Medellín. Cifras que, en una región tradicionalmente conservadora, reflejan —según su lectura— una base significativa de apoyo a sectores de izquierda que con la visita del presidente podrían consolidar ese respaldo en un territorio históricamente adverso.





Por su parte, el analista político Juan Carlos Velásquez lo pone en estos términos: Petro no eligió el Día del Trabajo por azar. Es el escenario ideal para dirigirse a un sector al que dice haber beneficiado —el aumento del salario mínimo como bandera— y que hasta ahora ha sostenido buena parte de su popularidad.





Además recordó que en las presidenciales de 2018 Petro ganó en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga y Cali, pero Iván Duque no solo le descontó esa diferencia sino que le aventajó 170.000 votos más únicamente con la votación de Antioquia. Lea también: Así transcurrieron las marchas por el Día del Trabajo en Medellín





“Petro sabe por experiencia que Antioquia puede hacer la diferencia. ¿Qué hizo Petro el viernes? Defender con un acto político los votos obtenidos en marzo porque aquí puede estar la definición para la primera vuelta. Él vino a fortalecer ese crecimiento del petrismo. Petro es el jefe de debate de Cepeda y como tal hizo un muy buen trabajo el primero de mayo”, añadió.

Antioquia en la agenda de Petro

La instalación de la tarima al frente de La Alpujarra y el traslado de seguidores desde distintas subregiones —con transporte en chivas y buses, además de comida financiada— no pasaron inadvertidos. Para los analistas, en una ciudad de mayorías de centroderecha y la derecha, el gesto tiene un componente deliberado de provocación política.





Ese estilo, señalan, es una constante en el gobierno Petro. Sus roces públicos con el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón, sus menciones a los grupos empresariales antioqueños y sus señalamientos al GEA responden a una misma lógica: gobernar desde la confrontación.





A esto se suma la postura similar que emulan algunos de sus partidarios como el candidato Iván Cepeda o la senadora Isabel Zuleta, quienes de vez en cuando también buscan polemizar usando al departamento y a la ciudad como “caballitos de batalla”.



Según Benjumea, pelear en la región que más lo rechaza es una ventaja para Petro: sus adversarios antioqueños le devuelven los golpes y eso lo mantiene vigente en el debate público. El analista advierte, sin embargo, que la estrategia favorece a ambos lados: quienes le salen al paso también ganan visibilidad.





“Elegir La Alpujarra, que es el centro administrativo y político de la región, no es gratuito. Él sabe que ahí está el Concejo, la Asamblea pero también la sede de gobierno de un alcalde y un gobernador con los que choca tanto por el manejo tan irregular que hace del país. Es como él decir: 'me metí donde no me quieren y donde ni el gobernador ni el alcalde coinciden conmigo'”, apuntó.



Velásquez recordó que si bien en cerca del 50% del país se rechaza la obra de Petro, en Antioquia su impopularidad roza el 70%, por eso el presidente busca darle cuerda a su relato en la región. Lea también: Denuncian presiones en el Sena para marchas en Medellín: “Pregunta el jefe que si los aprendices quieren participar”





“Petro dice estar criticando a los que representan 'el establecimiento' y la mejor manera de hacerlo políticamente es contra Antioquia que siempre le responde muy duro. Por eso Petro, que vive provocando y creando enemigos internos, siempre encuentra una excusa para tirarle en redes a Antioquia, porque hoy no importa si llenó La Alpujarra o no, lo que importa es que se hable en redes, la actual plaza pública y eso fue lo que pasó”, añadió.

“¡Aquí mando yo!”

En el acto del 1 de Mayo también hizo presencia el imputado exalcalde Daniel Quintero, que justamente en la ciudad no goza de popularidad, pero que Petro se empeña en reencauchar desde el gobierno central. Hoy lo tiene como superintendente de Salud, pese a que no tiene experiencia en dicho campo.