De la camisa al asfalto: el Clásico El Colombiano 2025 plasma su desafiante ruta en el jersey oficial

Cuando los ciclistas reciban la camisa oficial del Clásico de Ciclismo El Colombiano 2025, tendrán impreso en él el trazado del recorrido que enfrentarán este 23 de noviembre. En líneas de puntillismo, el diseño plasma el desafío que los espera en los municipios del Oriente antioqueño, ya sea en la ruta de 113 o 63 kilómetros. “La inspiración principal del jersey fueron las montañas y los puertos por donde los corredores pasarán. Las personas que compiten en este tipo de pruebas guardan sus camisas como un tesoro. Entonces quisimos que el recorrido les quedara grabado como un recuerdo simbólico de su esfuerzo”, explicó Manuela Espinal, creadora del concepto del diseño, ejecutado por la reconocida marca Suárez.

Medallista mundial presente

Durante la presentación oficial del evento este miércoles en la sede de El Colombiano, en Envigado, y al cual asistieron varios de los deportistas que estarán en la carrera, entre ellos José Vélez, de 67 años y quien ha estado en 30 Clásicos, los hermanos Juan Guillermo y Javier Montoya, así como otros del grupo Ruta 56, se ratificó la presencia del equipo Orgullo Paisa, que cerrará su temporada en esta competencia. Entre las figuras confirmadas se destacan Stefany Cuadrado, reciente medallista de bronce mundial del keirin en Chile, y Alejandro Osorio, que acaba de ganar la etapa final de la Vuelta a Guatemala.

Así es la camisa oficia del Clásico El Colombiano-2025. FOTO EL COLOMBIANO

“Es muy significativo ser invitados a esta bonita carrera, con la que nos identificamos por su causa social y por ser cuna de campeones. Vamos a estar con Stefany Cuadrado, Jesenia Meneses, Lina Hernández, Estefanía Herrera, Alejo Osorio, Bernardo Suaza, Juan Felipe Osorio, Jhonatan Restrepo, los demás corredores profesionales y la plantilla juvenil. Con este evento cerramos la temporada”, indicó Jesús Piedrahíta, gerente administrativo del Orgullo Paisa.

Dos distancias, ocho categorías

El Gran Fondo cubrirá 113 kilómetros, con salida y llegada en El Retiro, pasando por La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral y Rionegro, alcanzando un desnivel positivo de 2.060 metros. La segunda distancia será de 63 kilómetros, con un ascenso total de 780 metros, abierta tanto a bicicletas de ruta como de ciclomontañismo. Lea: El Clásico El Colombiano 2025 tendrá una batalla de estrellas en el Oriente antioqueño; estas figuras ya confirmaron “El trazado tiene ascensos, descensos y tramos planos, ideal para quienes aman el ciclismo. Es muy alternativo, presenta mucha polivalencia para que los enamorados al ciclismo se preparen y se animen a participar”, afirmó Luis Fernando Saldarriaga, director técnico del evento, quien destacó que se esperan 1.000 participantes en ocho categorías, desde los 18 años en adelante.

Premios y compromiso social

Además de medallas, los tres primeros de cada categoría recibirán un trofeo, en forma de cuadro y material de plástico reutilizado y con una bici de fondo, patrocinado por la empresa Ipropanel. También, suscripción por tres meses del periódico El Colombiano, premiación en efectivo y regalos de las marcas patrocinadoras. Le puede interesar: Juan Guillermo y Nacho Montoya buscarán la reconquista del Clásico El Colombiano “Contamos con todos los permisos, el apoyo de los municipios por donde pasará la carrera, el aval de la Liga de Ciclismo, y además se siguen sumando patrocinadores, por lo que sentimos orgullo de sacar adelante el certamen”, sostuvo Mónica Restrepo, directora Ejecutiva de la Fundación Grupo El Colombiano.

En la presentación del Clásico se conoció que la carrera tendrá a la vez premios en efectivo y regalos por parte de los patrocinadores. FOTO JHEYNER ANDRÉS DURANGO