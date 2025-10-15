El perreo de los Ángeles: así le fue a Karol G en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Mientras Karol G cantaba, las modelos de Victoria’s Secret pasaban por su lado luciendo diferentes piezas de ropa interior, todas del color rojo. El vestuario de la paisa estuvo en sintonía con el hedonismo de la canción y de las modelos: un vestido rojo con transparencias y brillos.

Durante la presentación de Karol G en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025, el escenario se tiñó de rojo. La cantante antioqueña protagonizó el tramo sexi del evento de moda del que hablan los internautas de las redes sociales. En los casi nueve minutos que estuvo sobre el escenario, Karol G cantó dos canciones, ambas incluidas en Tropicoqueta, su más reciente trabajo discográfico. Comenzó con Ivonny bonita , un tema que afirma una feminidad que no le huye a la búsqueda del placer. “No anda buscando aprobación ni tampoco una razón/ Para darse sus placeres”.

La segunda canción del espectáculo fue la polémica Latina Foreva, la canción que machaca a modo de coro las palabras teta y nalga, “Ey, ahora todos quieren una colombiana/ Una puertorriqueña, una venezolana/Una domi que lo mueva rico, mmm/ Y que lo prenda desde la mañana”.

El show de La Bichota cerró con ella desfilando con las alas de Victoria’s Secret, que ya hacen parte del imaginario cultural de la sensualidad femenina. Al final tuvo tiempo para combinar el erotismo de unos pasos de perreo con la inocencia de una muchacha que seduce con el brillo de la mirada.