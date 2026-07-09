Medellín se viste de tango con una noche para los amantes del romance y la pasión; Dany Hoyos presentará y cantará

Medellín sigue respirando tango, un género que permanece vivo en sus calles gracias al legado de Carlos Gardel, aquel hombre romántico que convirtió el desamor, la nostalgia y las historias de la vida cotidiana en canciones que nacieron en las calles de Buenos Aires, Argentina.
El tango tiene la capacidad de despertar emociones profundas, de revelar sentidos que parecían dormidos y de aparecer en los momentos menos esperados. Esa magia será protagonista con Santiago y María Alejandra, dos bailarines que llegarán al Salón Teatro de la Corporación Cultural Te Creo para demostrar de qué están hechos y por qué ostentan el título de campeones nacionales de tango.