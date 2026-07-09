Medellín se viste de tango con una noche para los amantes del romance y la pasión; Dany Hoyos presentará y cantará

Medellín sigue respirando tango, un género que permanece vivo en sus calles gracias al legado de Carlos Gardel, aquel hombre romántico que convirtió el desamor, la nostalgia y las historias de la vida cotidiana en canciones que nacieron en las calles de Buenos Aires, Argentina. El tango tiene la capacidad de despertar emociones profundas, de revelar sentidos que parecían dormidos y de aparecer en los momentos menos esperados. Esa magia será protagonista con Santiago y María Alejandra, dos bailarines que llegarán al Salón Teatro de la Corporación Cultural Te Creo para demostrar de qué están hechos y por qué ostentan el título de campeones nacionales de tango.

Además de bailarines, son coreógrafos con una destacada trayectoria en Colombia y el exterior. A lo largo de su carrera han recibido múltiples reconocimientos en escenarios de Argentina y Chile, pero uno de sus mayores aportes ha sido compartir su conocimiento a través de talleres, clases magistrales y exhibiciones, consolidándose como referentes por su excelencia artística y su compromiso con la formación de nuevos talentos. El evento “A la salida paga” – Noche de Tango también contará con la voz de Carolina Monsalve, una cantante de amplia trayectoria artística y ganadora del Festival Internacional de Tango de Medellín en 2010. También estará el maestro Fabio Sánchez, quien, desde el bandoneón, aportará la esencia sonora que ha convertido a este género en patrimonio cultural universal.

Carolina Monsalve. FOTO: Corporación Cultural Te Creo

El recorrido de Carolina Monsalve incluye participación como jurado en diferentes certámenes y presencia en festivales y escenarios emblemáticos del tango en el Valle de Aburrá, donde ha dejado huella con su interpretación.

Si quiere vivir la experiencia del tango, sentir su elegancia y dejarse llevar por sus movimientos suaves, puede realizar un aporte inicial de $30.000, que garantiza su reserva. Al finalizar la presentación, cada asistente podrá decidir libremente si desea realizar un aporte adicional, de acuerdo con su experiencia, sus posibilidades y el valor que considere que merece el espectáculo. Si considera que el aporte inicial fue suficiente, su decisión será igualmente respetada.

¿Dónde y cuándo será el evento?

“A la salida paga” – Noche de Tango Tendrá lugar a las 8:00 p. m. de este viernes 10 de julio de 2026 Lugar: Salón Teatro – Corporación Cultural Te Creo Calle 27A #81-35, Belén La Palma, Medellín. Aporte de reserva: $30.000 Reservas e información: 304 541 6285

Dany Hoyos (Suso) es uno de los promotores de “A la salida paga” – Noche de Tango

Dany Alejandro Hoyos, más conocido como Suso, es uno de los promotores de este evento de ciudad. En conversación con EL COLOMBIANO, explicó que la iniciativa busca fortalecer la cultura en Medellín y abrir un escenario para que los artistas emergentes puedan mostrar su talento. “Será un espacio para al menos 90 personas y el objetivo de esto es recoger fondos para seguir aportando al proyecto llamado ‘Bibliotecas Mágicas’, que consiste en dotar de bibliotecas, colegios y escuelas en las veredas de Antioquia”, expresó.

¿Harás alguna presentación o solamente eres uno de los promotores?

“Seré el presentador y voy a cantar una canción de tango porque me gusta mucho. Yo no soy un profesional, pero poseo algunos talentos que sirven para cantar”. “Nosotros seguiremos teniendo más presentaciones. Cada mes, en la sede de la Corporación Cultural Te Creo hacemos presentaciones artísticas, eventos de tango, salsa, teatro, con comediantes y charlas con artistas”.

¿De qué trata el proyecto “Bibliotecas Mágicas”?

“Bibliotecas Mágicas es un proyecto que nació hace dos años y medio. Lo creamos con la Corporación y la Librería Te Creo para dotar veredas con bibliotecas y talleres que fomenten la lectura y la escritura en personas de todas las edades”. “Estamos con la Fundación Haceb haciendo biblioneveras. Además, recibimos permanentemente donaciones de libros de literatura de ficción, infantil y juvenil”. Bloque de preguntas y respuestas