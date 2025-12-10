Presidencia dice que Verónica Alcocer “no tiene derecho a viáticos” porque su figura no se considera de funcionaria pública, ¿de qué vive en Estocolmo?

Luego de que hace unas semanas estalló la polémica sobre la vida de lujos que lleva Verónica Alcocer, primera dama de Colombia, en Estocolmo, las preguntas sobre con qué dinero se mantiene en la capital del país sueco han ido en aumento. El Dapre le confirmó a EL COLOMBIANO que “no recibe ingresos del Estado ni maneja recursos oficiales”, porque su figura no es de “calidad de servidora pública”.

Este diario le preguntó también al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), sobre las actividades que Alcocer ha realizado durante estos últimos años en viajes nacionales e internacionales, que ha hecho al ser la esposa de Gustavo Petro y acompañarlo en Casa de Nariño.

A ello, respondieron que “las actividades referidas se enmarcan en su condición de cónyuge del Presidente y no corresponden al ejercicio de funciones públicas ni al manejo directo de recursos del Estado”.

Además, se detalla que la primera dama no tiene derecho a viáticos nacionales o internacionales, debido a que no es funcionaria pública. Según la respuesta oficial, el único apoyo estatal que recibe corresponde al acompañamiento en materia de seguridad, sin que ello implique pagos o asignaciones económicas.