x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Presidencia dice que Verónica Alcocer “no tiene derecho a viáticos” porque su figura no se considera de funcionaria pública, ¿de qué vive en Estocolmo?

El Dapre, en respuesta a un derecho de petición enviado por este diario, asegura que la esposa del presidente no tiene “derecho a viáticos nacionales o internacionales”.

  • El Dapre afirma que “La Primera Dama no es servidora pública ni forma parte del Departamento Administrativo de la Presidencia”. Foto: Colprensa.
    El Dapre afirma que “La Primera Dama no es servidora pública ni forma parte del Departamento Administrativo de la Presidencia”. Foto: Colprensa.
Laura Juliana López
Laura Juliana López
hace 18 minutos
bookmark

Luego de que hace unas semanas estalló la polémica sobre la vida de lujos que lleva Verónica Alcocer, primera dama de Colombia, en Estocolmo, las preguntas sobre con qué dinero se mantiene en la capital del país sueco han ido en aumento. El Dapre le confirmó a EL COLOMBIANO que “no recibe ingresos del Estado ni maneja recursos oficiales”, porque su figura no es de “calidad de servidora pública”.

Este diario le preguntó también al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), sobre las actividades que Alcocer ha realizado durante estos últimos años en viajes nacionales e internacionales, que ha hecho al ser la esposa de Gustavo Petro y acompañarlo en Casa de Nariño.

A ello, respondieron que “las actividades referidas se enmarcan en su condición de cónyuge del Presidente y no corresponden al ejercicio de funciones públicas ni al manejo directo de recursos del Estado”.

Además, se detalla que la primera dama no tiene derecho a viáticos nacionales o internacionales, debido a que no es funcionaria pública. Según la respuesta oficial, el único apoyo estatal que recibe corresponde al acompañamiento en materia de seguridad, sin que ello implique pagos o asignaciones económicas.

No es un cargo público

Curiosamente, la Presidencia también dijo que la figura de “primera dama” no constituye un cargo público, ni hace parte de la estructura orgánica del DAPRE. Y que la información solicitada sobre de dónde sale y cuánto ha sido el gasto económico de sus viajes y eventos en el exterior, no puede ser entregada porque su “figura” no hace parte de esta dependencia presidencial.

Lea también: Primicia | Petro sacaría al ministro Florián después de que se hunda esa cartera en el Congreso

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida