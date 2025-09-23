Presidente de Ecuador denunció que Tren de Aragua estaría financiando protestas indígenas contra su gobierno

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, acusó este martes 23 de septiembre a la banda venezolana Tren de Aragua de financiar la masiva protesta indígena contra su gobierno por el alza del precio de los combustibles.
Cientos de indígenas desafían un estado de excepción en el país y se manifestaron desde este lunes en las calles a través de barricadas y demás, contra la medida del gobierno de Noboa que incrementa el costo de vida en sus comunidades agrícolas.
“Quedaron en evidencia: financiados y rodeados por criminales del Tren de Aragua”, indicó en X el presidente, en un mensaje con fotografías de una decena de hombres encarcelados.