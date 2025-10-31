“No creo que fue a nada bueno”: Daniel Noboa sobre la polémica visita de Petro a Manta, Ecuador

Tras varios meses de la polémica visita del presidente Gustavo Petro a la ciudad de Manta, en Ecuador, el mandatario de ese país, Daniel Noboa, rompió el silencio y dijo que el viaje del jefe de Estado colombiano no fue para “nada bueno”, al tiempo que confirmó que el hecho está siendo objeto de investigación.
Noboa cuestionó que Petro permaneciera varios días en Manta sin que se conociera una agenda oficial o una labor humanitaria.
“No creo que fue a nada bueno. No lo vi ayudando a gente pobre ni haciendo ninguna gestión. Me parece raro que, viniendo de Quito, se haya quedado en Manta un par de días. Es algo extraño, algo que estamos investigando. Cada loco con su tema”, declaró el presidente ecuatoriano.
El propio Noboa confirmó que congresistas colombianos también han elevado solicitudes a la Cancillería de Ecuador para conocer más detalles de lo ocurrido en esa visita, la cual incluso él mismo ha descrito como “extraña”.
La controversia se intensificó porque Manta es una de las ciudades más golpeadas por la violencia en Ecuador y, según Noboa, prioritaria para la instalación de bases militares extranjeras. “En este momento, la prioridad es Manta. Es el punto más sensible por el tráfico de armas, de combustibles y de drogas”, afirmó el mandatario.