Presidente de Miss Universo rompió el silencio tras acusaciones por fraude y cuestionamientos por millonario contrato en México

El millonario contrato de Raúl Rocha con una empresa petrolera donde trabaja el padre de la ganadora, Fátima Bosch, generó una tormenta mediática. Esto explicó el directivo que dirige el certamen.

    Raúl Rocha, presidente de la Organización Miss Universe, respondió a los cuestionamientos por su millonario contrato con una empresa del Estado donde trabaja el padre de Fátima Bosch, la nueva Miss Universo 2025. FOTO: INSTAGRAM
Veronica Hernandez Téllez

Alcance

hace 39 minutos
bookmark

La polémica por la coronación de la mexicana Fátima Bosch como Miss Universo 2025 sigue creciendo después de que dos de los ocho jueces renunciaran alegando irregularidades en la elección y luego de que se conociera que Raúl Rocha, el empresario mexicano y presidente de la Organización Miss Universe, está vinculado a una empresa que recibió un contrato millonario de Pemex, la petrolera estatal en la que trabaja el padre de la nueva reina.

En medio de las acusaciones de fraude, Rocha publicó un comunicado en el que negó haber tenido relación previa con la familia Bosch y defendió el contrato que su compañía obtuvo en 2023.

El escándalo estalló después de la final del certamen celebrado el 21 de noviembre en Bangkok, donde la mexicana Fátima Bosch se impuso entre más de 120 participantes.

En contexto: Casi la echan del concurso y resultó ganadora, de México es la nueva Miss Universo 2025

Y ya había especulaciones con la renuncia de dos jurados días antes de la coronación, uno de ellos el francés Omar Harfouch, quien aseguró que el concurso estaba amañado por una “votación secreta e ilegítima” celebrada sin el jurado oficial.

“Esta votación fue realizada por personas que no son miembros reconocidos del jurado oficial”, escribió Harfouch en Instagram, y afirmó además que al menos una de las personas involucradas tenía una “relación sentimental con una concursante”.

A estas denuncias se sumó la revelación que, en 2023, Petróleos Mexicanos adjudicó un contrato por 745,6 millones de pesos mexicanos —equivalentes a aproximadamente 153,68 mil millones de pesos colombianos— a un consorcio encabezado por Soluciones Gasíferas del Sur, empresa del conglomerado de Rocha.

Dentro de la petrolera trabaja Bernardo Bosch Hernández, padre de Fátima Bosch y asesor de una de las subsidiarias más importantes en México en el sector petrolero, lo que alimentó sospechas de posible conflicto de interés.

Más aún después de que la misma petrolera felicitara a Bosch por su título como Miss Universo a través de sus redes sociales.

La nueva Miss Universo, de 25 años, es profesional en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana y, según medios locales, complementó su formación en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) de Milán y en el Lyndon Institute de Vermont, en Estados Unidos.

Ante la creciente presión mediática, Rocha, también dueño del Casino Royale, difundió un comunicado en el que salió a explicar en detalle el contrato con Pemex.

Rocha aseguró que el contrato fue adjudicado mediante “un concurso de licitación altamente competitivo” convocado por Pemex en 2022. En el comunicado afirmó que hasta la fecha, “únicamente se logró materializar un monto de $44,247,995 (pesos mexicanos)”.

También subrayó que adquirió el 50 % de Miss Universe en enero de 2024, casi un año después de la adjudicación del contrato. “Durante el periodo en que se llevaron a cabo las gestiones de esta licitación, no tenía ninguna relación directa o indirecta con cualquier miembro o directivo de la Organización de Miss Universe, ni mucho menos a cualquier integrante de la familia Bosch, a quienes tuve el gusto de conocer a penas hace 2 meses”, señaló.

Relacionado: ¿Quién es Raúl Rocha, el empresario que controla Miss Universo y quedó en la mira tras denuncias de manipulación?

Añadió que, por esa razón, “es completamente falso e imposible que exista relación alguna entre la adjudicación de este contrato y el triunfo de dicha concursante”.

Rocha también acusó a la prensa mexicana y anunció que iniciará acciones legales. “Lamentablemente, existen medios de comunicación que buscan generar polémica política y obtener beneficios de manera oportunista e individualista mediante la manipulación de la información”.

Utilidad para la vida