Presidente Petro llegó a Leticia, Amazonas, para conmemorar la Batalla de Boyacá

El evento tuvo un retraso de poco más de dos horas, pues debía dar inicio a las 10:00 de la mañana de este jueves 7 de agosto.

  • Al evento de la Batalla de Boyacá, que se celebra por primera vez en Amazonas, el presidente Gustavo Petro conmemora el 7 de agosto junto a la vicepresidenta Francia Marquez. FOTO: Colprensa
hace 1 hora
bookmark

Este 7 de agosto, el país conmemora los 206 años de la Batalla de Boyacá y el aniversario 215 del Ejército Nacional. Sin embargo, la ceremonia oficial, que por primera vez se realiza fuera del tradicional Puente de Boyacá, dio comienzo dos horas después de lo previsto mientras el presidente Gustavo Petro llegaba al evento.

El jefe de Estado anunció días atrás que trasladaría la conmemoración a Leticia, Amazonas.

Aunque el propio mandatario había anunciado en su cuenta de X que el evento comenzaría a las 10:00 a. m. en la plaza principal del Parque Santander, al mediodía aún no había aparecido en el lugar ni se había iniciado la transmisión institucional prevista a través de los canales oficiales.

Este año, por primera vez, la ceremonia del 7 de agosto no se lleva a cabo en el histórico Puente de Boyacá, sino en Leticia, capital del departamento del Amazonas.

El presidente trasladó la conmemoración hasta esta ciudad fronteriza en medio de la disputa diplomática con Perú por la soberanía de la isla Santa Rosa en el río Amazonas. “Colombia no perderá su río Amazonas”, había dicho Petro en X al anunciar la celebración del 7 de agosto.

En Leticia se espera la realización del acto militar conmemorativo que incluye los tradicionales homenajes y presentaciones de las Fuerzas Militares.

El evento lo acompaña el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la vicepresidenta Francia Márquez.

