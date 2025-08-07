Presidente Petro llegó a Leticia, Amazonas, para conmemorar la Batalla de Boyacá

Este 7 de agosto, el país conmemora los 206 años de la Batalla de Boyacá y el aniversario 215 del Ejército Nacional. Sin embargo, la ceremonia oficial, que por primera vez se realiza fuera del tradicional Puente de Boyacá, dio comienzo dos horas después de lo previsto mientras el presidente Gustavo Petro llegaba al evento.

El jefe de Estado anunció días atrás que trasladaría la conmemoración a Leticia, Amazonas.

Aunque el propio mandatario había anunciado en su cuenta de X que el evento comenzaría a las 10:00 a. m. en la plaza principal del Parque Santander, al mediodía aún no había aparecido en el lugar ni se había iniciado la transmisión institucional prevista a través de los canales oficiales.