Presidente de Paraguay se refirió al magnicidio a Miguel Uribe en su discurso de la Asamblea de la ONU; esto dijo

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, se refirió ante la Asamblea General de la ONU sobre el asesinato al precandidato presidencial Miguel Uribe.
“Todavía estoy conmocionado, triste y afligido por las imágenes chocantes de dos cobardes e incomprensibles atentados políticos. La intolerancia y el odio se llevaron la vida de un gran ser humano, Miguel Uribe, el precandidato presidencial colombiano, quien fue asesinado en público”, dijo el mandatario este miércoles.
“Los fantasmas de la violencia pensábamos era cosa del pasado para nuestros hermanos de Colombia”, añadió Peña.
A comparación del discurso de Colombia en la ONU en Nueva York, el presidente Gustavo Petro se dedicó a criticar al presidente estadounidense Donald Trump por los ataques armados en el Caribe contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico y que han generado tensiones con el régimen de Nicolás Maduro.