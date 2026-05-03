¿Cedió el Banco de la República ante presión de Petro? El debate tras mantener las tasas inalteradas

La decisión de la Junta del Banco de la República de mantener sin cambios la tasa de interés abrió un debate entre analistas sobre el criterio técnico de la decisión. Aunque el mercado anticipaba un aumento de entre 25 y 100 puntos básicos, el Emisor optó de forma unánime por sostenerla en 11,25%.
Algunos expertos interpretaron que la presión del Gobierno afectó la determinación del Banrep. Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana, afirmó que “la decisión no responde a criterios técnicos, sino a la presión del Gobierno al Banco durante el último mes”.
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La cuestión es que todos los codirectores eligieron mantener la tasa congelada. Incluso, el gerente Leonardo Villar que durante todo el mes tuvo los focos de la prensa y protagonizó debates en el Congreso donde defendió la independencia del banco y el alza de las tasas.