Preso se voló de la cárcel La Picota haciendo un ‘cambiazo’ durante una visita: así fue la fuga

En un hecho que pone en duda los controles de seguridad del centro penitenciario La Picota, en Bogotá, un interno logró fugarse con la modalidad conocida como ‘cambiazo’ con un visitante.
El protagonista del escape es Pedro David Nieves Mosquera, quien cumple una condena de 28 años por el delito de secuestro extorsivo, el preso logró salir de prisión en la tarde del domingo 7 de diciembre, mientras era suplantado por un visitante.
