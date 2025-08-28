Presos de la cárcel El Pedregal, de Medellín, levantaron huelga de hambre

Este jueves amaneció conjurada la huelga de hambre que habían declarado varios internos en la cárcel El Pedregal, de Medellín, en protesta por la mala calidad de los alimentos y las demoras constantes en la entrega de los mismos.
El movimiento había comenzado el martes casi a la medianoche en el patio Octavo, en la madrugada se amplió a varios patios con un cacerolazo y amenazaba con extenderse a todo el centro localizado en el extremo occidental de la capital antioqueña.