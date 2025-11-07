Cayó en Medellín presunto integrante de red internacional que lavaba dinero del narcotráfico con criptomonedas

En una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación, la DEA y el Ejército Nacional, fue capturado en Medellín, Luis Felipe Agudelo Maya, señalado de pertenecer a una red internacional dedicada al lavado de activos del narcotráfico mediante la compra y venta de monedas virtuales.
La detención se realizó en cumplimiento de una solicitud de extradición emitida por una Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, donde el colombiano es requerido por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos.