“ El gasto social debe crecer. Si no hay ingresos suficientes, la financiación se llama deuda ”, dijo Petro. “ Si el Congreso no aprueba la ley de financiamiento, el Estado va a quebrar ”.

Sin embargo, el presidente, Gustavo Petro, lanzó una advertencia clara: si el gasto social no aumenta, no firmará el proyecto presupuestal . Además, condicionó su viabilidad a que el Congreso apruebe una nueva ley de financiamiento , que grave a los más ricos del país.

A renglón seguido también advirtió: “Nos piden que demos más plata; no sean vagabundos, hombre. El Estado va a quebrar si el Senado no aprueba una ley de financiamiento ”.

Una de las mayores incertidumbres es cómo se financiará este ambicioso presupuesto, especialmente luego de que el Congreso hundiera el proyecto de ley de financiamiento en 2024. El presupuesto de ese año, de hecho, fue expedido por decreto debido al fracaso de la iniciativa legislativa.

Ahora, Petro insiste en que la única salida es una nueva reforma tributaria, dirigida especialmente a los más ricos del país.

“Si el Senado no aprueba una ley de financiamiento, todos van a decrecer en 2030”, advirtió el mandatario, quien también señaló que si no se actúa ahora, “la barbarie y la violencia llegarán, tal vez no en este Gobierno, pero sí después”.

El Ministerio de Hacienda proyecta que la reforma podría recaudar alrededor de $19 billones, pero aún no hay detalles ni un texto oficial.