Subida del presupuesto 2027 de De la Espriella sacude los mercados y dispara el riesgo país

La presentación del proyecto de Presupuesto General de la Nación por $634,9 billones ya comenzó a tener efectos sobre los mercados financieros colombianos. Desde su radicación, el pasado 27 de agosto, los Credit Default Swaps (CDS) a cinco años pasaron de 137 a 142 puntos básicos al cierre del 31 de agosto. Los CDS son un indicador utilizado para medir la percepción de riesgo sobre la capacidad de un país para cumplir con sus obligaciones de deuda. Cuando este indicador aumenta, los inversionistas suelen exigir una mayor compensación para prestar recursos al Gobierno. Ese comportamiento también se ha reflejado en los TES. Durante el viernes 28 de agosto, sus tasas aumentaron en promedio 25 puntos básicos. A este movimiento se sumó un incremento de entre 10 y 15 puntos básicos el jueves y otro de igual magnitud durante el lunes. Le puede gustar: Más de la mitad del aumento del presupuesto 2027 es para cubrir los huecos que dejó Petro En conjunto, las tasas de los títulos de deuda pública han aumentado aproximadamente 50 puntos básicos desde que comenzó a conocerse la información sobre el proyecto presupuestal.

Lo que preocupa al mercado

De acuerdo con Bloomberg, la reacción de los mercados también estuvo relacionada con las perspectivas fiscales del Gobierno de Abelardo De la Espriella, que contemplan un déficit equivalente al 9,4% del PIB en 2027. Tras conocerse esta proyección, los rendimientos de los bonos colombianos a 10 años aumentaron en más de 30 puntos básicos, mientras que el peso colombiano llegó a depreciarse 2,1%. La preocupación aumentó después de que el Gobierno informara a los creadores de mercado que contempla elevar sus necesidades de financiación en aproximadamente US$11.000 millones.

Según el reporte, más de US$3.000 millones de las necesidades adicionales previstas para este año provendrían de financiación externa, principalmente a través de bonos. A esto se sumarían cerca de $25 billones que serían captados en el mercado local de deuda.

¿Por qué aumentaron las tasas de los TES?

El incremento del riesgo país genera presión sobre los títulos de deuda porque los inversionistas consideran que financiar al Gobierno implica un mayor riesgo. Como consecuencia, exigen tasas de interés más altas para comprar sus bonos. David Cubides, economista jefe de Banco de Occidente, explicó que Colombia necesita realizar un ajuste fiscal contundente. El analista también señaló que, aunque el riesgo país aumentó durante la última semana en toda la región, el incremento fue mayor en Colombia, lo que evidencia un efecto relacionado con la presentación del Presupuesto. Consulte: Gobierno De la Espriella radicó el Presupuesto 2027 por $634,9 billones; $59 billones más que el de Petro Hugo Camilo Beltrán, analista económico de Acciones & Valores, coincidió en que el repunte del riesgo país está relacionado con la política fiscal. Según explicó, el aumento del Presupuesto hasta $634,9 billones y el mayor endeudamiento por $113 billones todavía no estaban incorporados en los precios de la renta fija. De acuerdo con la actualización del Plan Financiero presentada junto con el Presupuesto por el ministro Miguel Gómez, el Gobierno contempla $25 billones adicionales en emisión de bonos en el mercado interno y $10 billones adicionales en crédito externo.

¿Qué preocupa del mayor endeudamiento?

Beltrán consideró que las nuevas necesidades de financiación reflejan un escenario de mayor debilidad fiscal. Según explicó, el Gobierno argumentó que existen gastos que no estaban contemplados previamente, además de presiones relacionadas con el Fepc, las pensiones y la educación. El analista también señaló que una mayor emisión de TES genera presión sobre los precios de estos activos y, por esa vía, puede provocar nuevas desvalorizaciones. A esto se suma la preocupación por la capacidad del Gobierno para reducir el gasto. Beltrán explicó que existen propuestas para recortar cerca de $40 billones, pero advirtió que, sin consenso legislativo, sería difícil aprobar medidas que afecten componentes estructurales del Estado.

Además, sostuvo que la ausencia de una reforma tributaria podría mantener los déficits en niveles elevados. Camilo Pérez, director de investigaciones económicas de Banco de Bogotá, consideró que la reacción de los mercados ha sido relativamente contenida y que los inversionistas todavía mantienen cierto nivel de confianza en el Gobierno. Según Pérez, una mayor transparencia en la información habría contribuido a limitar, por ahora, las preocupaciones del mercado. El analista destacó el ejercicio realizado por el ministro Gómez para explicar las partidas presupuestales y “sincerar” las cuentas como un elemento importante para preservar la confianza de los inversionistas. Pérez sostuvo que mantener esa comunicación durante los próximos meses será determinante para conservar la confianza de los mercados y para que el ajuste fiscal propuesto pueda materializarse.

¿Qué otros riesgos hay?

Bloomberg también señaló que los inversionistas están evaluando si el mercado colombiano tendrá suficiente demanda para absorber el incremento en las emisiones de deuda. El mayor endeudamiento podría generar presión particularmente sobre los bonos de mediano y largo plazo y elevar sus rendimientos. BTG Pactual calificó el escenario como una perturbación importante por el lado de la oferta.

El presupuesto deberá se aprobado por el Congreso. FOTO COLPRENSA