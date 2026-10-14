Senado debatirá Presupuesto 2027 con recorte de $8,36 billones en el pago de la deuda pública

Se aproxima el debate definitivo que determinará el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027. Este miércoles 14 de octubre se radicó en el Senado la ponencia para segundo debate y mantuvo el monto sin cambios, $634,9 billones. No obstante, el ajuste significativo estuvo en la plata destinada a pagar la deuda pública, la asignación pasó de $152,4 billones, aprobados en primer debate, a $144,1 billones, una reducción de $8,36 billones.
Gran parte de esa reducción obedece a que el Ministerio de Hacienda y los ponentes del PGN acordaron el martes 13 de octubre reducir en $6,4 billones los recursos destinados al servicio de la deuda. De ese monto, $6 billones se dirigirán a atender a los damnificados del terremoto del 10 de agosto y a financiar la gestión del riesgo de desastres.
El anuncio lo hizo el senador Christian Garcés, del Centro Democrático y coordinador ponente del proyecto, cuando falta una semana para que venza el plazo para aprobar la ley de presupuesto.
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La decisión abrió un debate entre los expertos sobre la conveniencia de utilizar recursos inicialmente destinados al pago de obligaciones financieras para responder a una emergencia.
Otros consideran que la operación permite conseguir recursos en el corto plazo, pero advierten que podría aumentar los costos financieros y agravar los desequilibrios fiscales.
Para contexto, el servicio de la deuda corresponde al dinero que el Estado reserva para pagar los intereses y abonar al capital de los préstamos adquiridos por los distintos gobiernos. Por eso, reducir esta partida no significa necesariamente que desaparezcan las obligaciones: una parte de los pagos puede aplazarse para los años siguientes. EL COLOMBIANO consultó a diversos expertos sobre este cambio en el pago de la deuda.