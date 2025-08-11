Presupuesto General 2026: Congreso inicia debate en medio de críticas por déficit y plan fiscal incierto

Este martes 12 de agosto, a partir de las 9:00 de la mañana, las comisiones económicas del Congreso de la República iniciarán el debate del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026.
La cita contará con la presencia de las cabezas de las principales entidades económicas y de control: Germán Ávila, ministro de Hacienda; Natalia Molina, directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP); Luis Eduardo Llinás, director (e) de la Dian; Leonardo Villar, gerente del Banco de la República; y Carlos Hernán Rodríguez, contralor general.
Le puede interesar: El Presupuesto General del 2026 no es viable atado a una reforma tributaria
La cifra presentada por el Gobierno Nacional asciende a $557 billones, aunque $26,3 billones dependen de la aprobación de una nueva reforma tributaria.
El ministro Ávila precisó que las carteras con mayores asignaciones serán Educación ($88,2 billones), Salud ($78,1 billones), Defensa ($68,9 billones), Trabajo ($59,4 billones) y Transporte ($20,3 billones).
Además, el proyecto incluye $6,9 billones para la organización de las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año.