Afinia y El Niño apretarán las finanzas de Medellín en 2027: ¿cómo están las cuentas y qué hará la Alcaldía?

La crisis que tiene contra las cuerdas a Afinia y la sequía más severa de los últimos 70 años se sentirán en las arcas públicas de Medellín. Esta semana, la Alcaldía radicó ante el Concejo el presupuesto para 2027, último año del gobierno de Federico Gutiérrez, calculado en $12,1 billones, 0,67% más que en 2026. El documento muestra dos caras de la realidad presupuestal del Distrito, ya que mientras por un lado este ha logrado sanear unas finanzas que recibió en crisis en 2024 y ha seguido impulsando sus niveles de recaudo a cifras récord, el próximo año tendrá también que sortear los embates de la crisis por la que atraviesa el sistema energético del país. Le puede interesar: Afinia necesita salvavidas de $1,2 billones para evitar un apagón en la Costa Caribe No es gratuito que hace un par de semanas, el alcalde Federico Gutiérrez viajara a Barranquilla para reunirse con el presidente Abelardo de la Espriella y expresarle su consternación por los impactos que Afinia y el fenómeno de El Niño le están causando a las finanzas de EPM. “Afinia es una empresa que, de cada $100 que factura, recauda tan solo $57. ¿Qué empresa sobrevive así? Ninguna. ¿Por qué? Porque hay evasión, porque hay robo de energía en unos departamentos más que en otros, porque hay también cultura del no pago y porque es una situación realmente crítica. Eso desembocaría justamente en una crisis mayor en todo el sistema interconectado del país y en el sistema energético”, alertó el mandatario, señalando que esa filial necesitaba un salvamento de $1,2 billones para no tener que entrar en un racionamiento por problemas financieros.

“Hay un reto mayor que es el tema por el fenómeno del Niño y es que la energía y el agua no salen de las piedras. Hay que dejarlo claro. En el país es necesario empezar a ahorrar agua y energía”, dijo. Si bien en EPM todavía no hay una cifra final por concepto de transferencias, los estimativos preliminares apuntan a que estas pasarían de $2,7 billones este año a $1,5 billones el año entrante, obligando a la Alcaldía a implementar acciones para equilibrar las cuentas y garantizar que ninguna obra o proyecto se vaya a ver afectado.

Los cálculos tras el proyecto

Para explicar el tema, el secretario de Hacienda de Medellín, Orlando Uribe Villa, señaló que el monto para el próximo año equivale a un incremento del 0,67% en comparación con el presupuesto inicial de 2026. “Frente al presupuesto inicial con el que arrancamos el gobierno es un 38% más que el de 2024; es decir, sigue una dinámica creciente muy importante, que nos va a permitir cumplir con nuestro plan de desarrollo, con la financiación de los proyectos estratégicos en los que hemos venido trabajando arduamente en los últimos tres años”, dijo, sosteniendo que con los $12,1 billones calculados se garantizará el avance de las principales obras y programas sociales de la Alcaldía en la recta final del cuatrienio. Lea también: Conglomerado de la ciudad es el segundo más grande del país con $55 billones de ingresos En el documento ya publicado en el Concejo aparecen desagregadas las diferentes fuentes de financiación. En primer lugar están los ingresos corrientes, que agrupan la mayor parte de los impuestos e ingresos que recibe la Alcaldía de Medellín, en una lista que comparten diferentes tributos, transferencias del Sistema General de Participaciones, multas, entre muchos otros. Este renglón equivale al 67% del presupuesto y para el próximo año muestra un crecimiento del 12,4%

En el segundo renglón están los recursos de capital, que para el año entrante estarán tasados en $3,4 billones; y el tercer renglón son los establecimientos públicos, para 2027 calculados en $461.826 millones, equivalentes al 3,8%. Pese a que el recaudo de impuestos como el de Industria y Comercio o el Predial han crecido por encima del 10%, mostrando la buena salud fiscal del Distrito, la preocupación para el año entrante vendrá por EPM. “Nosotros estábamos esperando transferencias de EPM para este año del orden de los $2,8 billones. Sin embargo, serán del orden de los $1,5 billones”, explicó el secretario de Hacienda, aclarando que este último estimado todavía no es una cifra definitiva.