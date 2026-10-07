James, ante otra prueba de fuego: Nacional está listo para enfrentar al Tolima, ¿a qué hora y dónde verlo?

James disputó ante Junior su primer partido como inicialista desde su llegada a Nacional y respondió a la confianza del técnico Lucas González con una actuación que dejó buenas sensaciones. El volante participó en el juego ofensivo, mostró su calidad con la pelota y fue uno de los futbolistas que marcó la diferencia en el triunfo 3-1.

Lo mostrado por James Rodríguez frente a Junior hace pensar que el mediocampista tendrá una nueva oportunidad como titular con Atlético Nacional. Si no ocurre ninguna situación inesperada, el creativo volvería a estar desde el comienzo este jueves, a las 6:05 p. m., cuando el conjunto verdolaga reciba al Deportes Tolima en Ditaires

Después del compromiso, González destacó el rendimiento del colombiano y valoró el aporte que hizo durante los minutos que estuvo en cancha. Esa presentación abre la puerta para que el entrenador vuelva a apostar por él desde el inicio ante el conjunto tolimense.

Una de las posibilidades que analiza el cuerpo técnico es mantener prácticamente el mismo mediocampo que comenzó frente a Junior. James podría volver a estar acompañado por Felipe Marín y Elías Cabrera, dos futbolistas con los que logró construir una sociedad que generó buenas sensaciones durante el encuentro.

La conexión entre los tres permitió que Nacional tuviera circulación de balón y encontrara diferentes caminos para acercarse al arco rival. James, además, contó con mayor libertad para asociarse y aparecer en zonas ofensivas.

La fórmula se fortaleció con el ingreso de Edwin Cardona, quien también aportó su talento y experiencia para darle mayor elaboración al juego verdolaga. La presencia simultánea de jugadores con capacidad para manejar la pelota permitió que Nacional ofreciera momentos de buen fútbol y que los aficionados disfrutaran de la propuesta.

Ahora, Lucas González tendrá que decidir si mantiene esa estructura para enfrentar al Tolima. La respuesta se conocerá en Ditaires, pero todo apunta a que James Rodríguez tendrá nuevamente la oportunidad de ser inicialista y seguir ganando ritmo dentro de la idea futbolística del entrenador.

Después de su estreno como titular y de la buena actuación ante Junior, el colombiano busca darle continuidad a su presencia en el once verdolaga y consolidarse como una de las piezas importantes de Nacional.