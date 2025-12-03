¿Qué cambia en la prima de diciembre con la reforma laboral? Aquí se lo explicamos

La prima de servicios de diciembre llega este año con un ingrediente extra, aunque la fórmula sigue intacta, la reforma laboral sí movió varias fichas clave que pueden aumentar el valor real de lo que reciben los trabajadores. Cambios en recargos, turnos nocturnos y tipos de contrato hacen que la prima no sea distinta en su esencia, pero sí en su cálculo final. Y el reloj corre, el pago debe realizarse antes del 20 de diciembre. Lea más: ¿Quiénes son los trabajadores que no reciben prima en diciembre? Esto dice la ley

¿Qué sigue igual en la prima de servicios en 2025?

Según el Código Sustantivo del Trabajo, la prima de servicios es una prestación social obligatoria en Colombia para todos los empleados con contrato laboral. Nació como un reemplazo a la antigua “participación en utilidades” y fue ratificada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-710 de 1996. La norma vigente, el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, establece que la prima equivale a 30 días de salario por año, pagados en dos cuotas. Primera cuota: máximo el 30 de junio. Segunda cuota: antes del 20 de diciembre. Si la persona no completa el semestre, recibe el pago proporcional según los días laborados. Entérese: ¿Cuándo pagan la prima en Colombia y cómo usarla bien? Guía completa 2025

El pago de la prima de fin de año debe realizarse antes del 20 de diciembre.

Prima de servicios en Colombia 2025: ¿qué cambió con la reforma laboral?

La reforma laboral (Ley 2466 de 2025) no modificó la fórmula de la prima. Sin embargo, sí introdujo cambios que pueden aumentar el salario base sobre el cual se liquida. Ese es el verdadero impacto, según Buk y el Grupo Softland:

Principales cambios generales de la reforma laboral 2025

-Prioridad al contrato indefinido. -Nuevas reglas para los contratos de aprendizaje. -Mejoras para trabajadores de plataformas digitales. -Ajustes en recargos dominicales, festivos y nocturnos. -Ampliación del concepto de jornada laboral. -Refuerzo a la protección de maternidad y paternidad.

Cambios clave que afectan la prima de manera indirecta

1. Recargos dominicales y festivos: Antes de la reforma laboral estaban en 75%; ahora suben progresivamente: 80% (julio 2025), 90% (julio 2026), 100% (julio 2027). Por eso, el impacto se debe a que aumenta el salario base y, por tanto, el valor de la prima. 2. Jornada nocturna: Antes de la reforma laboral estaba de 9:00 p. m. a 6:00 a. m.; ahora es desde las 7:00 p. m. Por tanto, el impacto en la prima es más horas con recargo, mayor salario base. Es decir, la prima no cambia, pero el salario base sí, y eso eleva el valor final del pago. Además lea: ¿Más descanso, menos trabajo? Con 18 festivos, la semana laboral del 2026 será de 43 horas en promedio

¿Cuándo se paga la prima de diciembre en 2025?

La fecha límite legal es el 20 de diciembre de 2025. Ese es el tope para las empresas privadas. Aunque se paga antes del 20, se causa con corte al 31 de diciembre por ficción legal. Además, permite que los trabajadores disfruten el ingreso durante temporada navideña. Muchas empresas pagan antes para evitar sanciones y aliviar los cierres contables. En el sector público, la regla es distinta, debe pagarse en los primeros 15 días de diciembre. El incumplimiento puede generar intereses moratorios, sanciones económicas, e investigaciones ante inspectores de trabajo.

¿Quiénes tienen derecho a recibir la prima en 2025?

Tienen derecho todos los trabajadores con contrato laboral, incluyendo: -Contrato indefinido. -Término fijo. -Obra o labor. -Contrato verbal. -Servicio doméstico. -Beneficiarios de auxilio de transporte. -Trabajadores por días o medio tiempo (pago proporcional). No tienen derecho: -Contratistas por prestación de servicios. -Independientes. -Contratos sin prestaciones. -Algunos trabajadores con salario integral (según la modalidad). Para las empresas, esto implica identificar con claridad quién tiene contrato laboral y quién no, para evitar errores de nómina. Le puede interesar: Esto es lo que subirá en el 2026 con el alza del salario mínimo que está en negociación

Cómo se calcula la prima de servicios en 2025