Prima de Karol G contó desde El Buen Pastor cómo vive su condena y qué apoyo recibe de la artista

El nombre de Karol G volvió a aparecer en la conversación pública, pero esta vez no por su carrera musical, sino por el testimonio de una de sus primas, recluida desde hace más de una década en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.

Diana Patricia Giraldo, condenada a más de 20 años por el delito de secuestro extorsivo, habló nuevamente sobre su caso en una entrevista para el videopódcast Conducta delictiva, donde relató cómo ha enfrentado su proceso penal y qué relación mantiene actualmente con la artista paisa.

Giraldo Recordó que su vínculo con Karol G nació desde la infancia, cuando crecieron juntas, compartieron vacaciones, paseos y reuniones familiares que cimentaron una relación cercana. En la conversación, reiteró que su detención en 2013 estuvo relacionado con “presión y amenazas” ejercidas por su expareja, lo que —según dice— la llevó a involucrarse en la conducta que derivó en su captura.