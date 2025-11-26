Este es el delito por el que la prima de Karol G está pagando una condena de 26 años en la cárcel El Buen Pastor

El caso de Diana Patricia Giraldo, prima de la cantante Karol G y condenada por el delito de secuestro extorsivo, volvió a generar controversia tras una entrevista concedida desde la cárcel El Buen Pastor, donde cumple una pena superior a los 20 años. Su testimonio no solo reabrió la conversación sobre su vínculo con la artista paisa, sino que permitió aclarar cuál es el delito por el que paga prisión y qué posibilidades reales tiene —o no— de acceder a beneficios judiciales.

Durante el diálogo con el videopódcast Conducta delictiva, Giraldo recordó que su captura ocurrió en 2013, cuando fue señalada de participar en un secuestro extorsivo, delito por el que fue sentenciada a 26 años y 8 meses de cárcel. La mujer reiteró que su involucramiento estuvo asociado, según su versión, a presiones de su entonces pareja, pero reconoció que ha tenido que asumir la responsabilidad penal y emocional de lo ocurrido.

En contexto: Prima de Karol G contó desde El Buen Pastor cómo vive su condena y qué apoyo recibe de la artista

En la entrevista relató los momentos más complejos de su reclusión, la manera en que ha intentado reconstruir su vida en el penal y el papel emocional que ha cumplido la familia, especialmente Karol G, quien la visitó en prisión para entender en qué punto iba su proceso y preguntarle cómo podía apoyarla.