Primas de hasta $670 millones: los decretos que el nuevo gobierno revisará en la Cancillería

El gobierno entrante insiste en que el empalme no se detendrá, aunque ya no se sentará en la misma mesa con la administración de Gustavo Petro. En medio de aquella tensión, se empiezan a conocer las entidades y temas que tendrán la lupa del Gobierno de Abelardo de La Espriella en medio del proceso, y que, además, podrían tener cambios grandes vía decreto apenas pase la posesión del próximo 7 de agosto. Según fuentes de la nueva administración consultadas por la Unidad Investigativa de El Tiempo, una de las entidades que tendrá aquel destino es el Ministerio de Relaciones Exteriores, o Cancillería. Los temas que se revisarán serán: la flexibilización de la carrera diplomática, el aumento de primas para funcionarios de la cartera y el convenio de pasaportes con la Imprenta de Portugal. Le puede interesar: Petro no, regiones sí: en Cúcuta, arranca el empalme ‘paralelo’ de Abelardo con los alcaldes: ¿cómo funcionará? La revisión arrancará con un paquete de actos administrativos expedidos durante los últimos meses de la administración Petro. Se trata de 141 resoluciones y 43 decretos que ya fueron entregados al equipo de empalme de la Cancillería y que serán evaluados por Abelardo de La Espriella y el ministro de Relaciones Exteriores que acaba de designar: Omar Bula Escobar. Según su hoja de vida, Bula cuenta con 20 años de experiencia diplomática con la Organización de Naciones Unidas (ONU) en diferentes países de América, Europa y África. Esa trayectoria incluye misiones con el Programa Mundial de Alimentos de la ONU en Senegal, Irak, Egipto, Roma, Sudán, Brasilia, Panamá, Etiopía y Ecuador. Llama la atención la experiencia en la ONU, dadas las críticas que el presidente electo ha hecho a esa institución internacional, y el hecho de que en campaña habló de la posibilidad de retirarse de allí. Sin embargo, no ha retomado esa iniciativa.

Primas de más de 600 millones en la Cancillería

Volviendo al empalme y lo que se revisará en la Cancillería, será la modificación del Decreto 2348 de 2014 que cambió la forma de calcular la prima de costo de vida que reciben los funcionarios de la Cancillería destinados en el exterior. Se trata del decreto 0819 firmado por la cancillera Rosa Villavicencio y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en julio de 2025. El nuevo decreto buscó compensar la reducción de los multiplicadores fijados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el fin de evitar una disminución en los ingresos de esos servidores. “En las ciudades en las cuales la Organización de las Naciones Unidas no emita multiplicador y Colombia tenga misión diplomática y/o oficinas consulares, para la liquidación de la prima de costo de vida se aplicará el multiplicador establecido para la ciudad capital del respectivo país”, dice el decreto. Según una fuente cercana al proceso de empalme consultada por El Tiempo, esa modificación tendría además un efecto sobre los traslados del personal diplomático. Explicó que mover a un funcionario poco tiempo después de reconocerle determinados beneficios económicos podría generar un eventual detrimento patrimonial. En algunos casos, agregó, la prima de traslado puede ascender a 200.000 dólares, cerca de 670 millones de pesos. Amplíe información: Omar Bula Escobar será el canciller de Colombia en el gobierno de Abelardo, ¿quién es? “Si se traslada a alguien por una necesidad del servicio, eso está correcto. Pero si ese movimiento se hace con una motivación falsa, ahí es donde hay consecuencias y se pueden reversar”, le dijo la fuente de la Cancillería a la Unidad Investigativa de El Tiempo. Al respecto, las fuentes consultadas también aseguraron que el gobierno entrante examinará las razones que motivaron varios de los nombramientos recientes en el servicio exterior, con el fin de establecer si respondieron a necesidades reales de la Cancillería o si obedecieron a otros criterios. Entre los movimientos que serán revisados se encuentra: Elvira Sanabria (actual secretaria general de la Cancillería y cónsul en Nueva Loja); José Ros, jefe de gabinete; John Camargo, director de Asuntos Jurídicos Internacionales; y Uberney Marín, de la misma dependencia. El equipo de empalme también revisará otros nombramientos diplomáticos, como el de Gloria Esperanza Acevedo, cuyo nombramiento como cónsul en Chile fue anulado por el Consejo de Estado y que ahora tendría como destino Panamá, así como el de Wilmar Díaz Zapata, vinculado a la Cancillería como asesor en diciembre pasado y posteriormente designado en Barquisimeto. De acuerdo con las mismas fuentes, además se preparan nuevas designaciones para representaciones diplomáticas y consulares en países como España, Polonia, Alemania, Indonesia, Japón, Malasia, Ghana, Argelia y Austria, además de Sídney, Hong Kong y la misión de Colombia ante la OCDE.

En cuanto al costo de vida y los costos de mantenimiento en el exterior, el equipo de empalme también pondrá bajo revisión actos administrativos relacionados con el funcionamiento interno de la Cancillería. Entre ellos figuran disposiciones que regulan la asignación y el uso de los vehículos oficiales, así como las normas que fijan el procedimiento para otorgar la nacionalidad colombiana a ciudadanos extranjeros mediante la exoneración parcial de algunos requisitos. Lea también: El “vice” y ministros de De la Espriella llaman a la “resistencia constitucional”, ¿qué es?

Bloque de preguntas y respuestas.