Punto para la movilidad sostenible: primer bus eléctrico en el Sistema Alimentador del Oriente de Medellín

La apuesta por la movilidad sostenible en Medellín continúa en firme. A los demás vehículos eléctricos del Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá SITVA, se suma el primero de la ruta Oriente.
Este, que transporta pasajeros a la zona oriental y nororiental de la ciudad hace aproximadamente un mes, es el primer prototipo de sus características. Cuenta con un sistema de frenado de última tecnología y otras funciones que le permiten movilizarse sin inconvenientes por las empinadas vías de Medellín.