La apuesta por la movilidad sostenible en Medellín continúa en firme. A los demás vehículos eléctricos del Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá SITVA, se suma el primero de la ruta Oriente. Lea más: Hora y dónde ver Colombia vs. Bolivia este viernes por la Liga de Naciones en La Paz Este, que transporta pasajeros a la zona oriental y nororiental de la ciudad hace aproximadamente un mes, es el primer prototipo de sus características. Cuenta con un sistema de frenado de última tecnología y otras funciones que le permiten movilizarse sin inconvenientes por las empinadas vías de Medellín.

Además, está dotado con sistemas avanzados de asistencia al conductor orientados por Inteligencia Artificial, siendo así uno de los vehículos más avanzados de transporte público. “El bus hace referencia a Medellín, a su gente y cultura. Tiene pintadas orquídeas, silleteros, poncho, carriel, lo más emblemático en nuestra ciudad”, dijo Samir Miguel Caro, Director del Proyecto de Movilidad Eléctrica. Entérese: “Le pavimentan al país un camino de sangre”, gobernador de Antioquia sobre nombramiento de alias Samir como gestor de paz El Sistema Alimentador Oriental lleva 12 años de operación comercial. De 259 unidades que prestan el servicio, 193 se movilizan a gas, y ahora tienen a su disposición un bus eléctrico.