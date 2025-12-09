Así será el primer edificio para comercio electrónico en Medellín, con inversión superior a US$5,2 millones

En Medellín ya se levanta un proyecto que mezcla ladrillo, tecnología y negocios digitales. Se trata de Effiliving, el primer edificio del país diseñado exclusivamente para el comercio electrónico, una apuesta inmobiliaria pionera que contará con una inversión superior a US$5,2 millones.
Más que un edificio tradicional, el proyecto busca convertirse en el primer hub colaborativo para comercio electrónico en Colombia, pensado para centralizar trabajo, formación y networking de emprendedores y creadores digitales que hoy operan, venden y se conectan desde plataformas virtuales.
