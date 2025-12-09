x

Así será el primer edificio para comercio electrónico en Medellín, con inversión superior a US$5,2 millones

Medellín construye el primer edificio para comercio electrónico del país, con inversión superior a US$5,2 millones, apertura en 2026 y enfoque colaborativo empresarial.

  El desarrollo de este proyecto, responde a la consolidación de Medellín como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, que la ha convertido en polo de atracción de empresarios, compañías y personas interesadas en aprender y desarrollar soluciones digitales. FOTO: Cortesía.
    El desarrollo de este proyecto, responde a la consolidación de Medellín como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, que la ha convertido en polo de atracción de empresarios, compañías y personas interesadas en aprender y desarrollar soluciones digitales. FOTO: Cortesía.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 30 minutos
En Medellín ya se levanta un proyecto que mezcla ladrillo, tecnología y negocios digitales. Se trata de Effiliving, el primer edificio del país diseñado exclusivamente para el comercio electrónico, una apuesta inmobiliaria pionera que contará con una inversión superior a US$5,2 millones.

Más que un edificio tradicional, el proyecto busca convertirse en el primer hub colaborativo para comercio electrónico en Colombia, pensado para centralizar trabajo, formación y networking de emprendedores y creadores digitales que hoy operan, venden y se conectan desde plataformas virtuales.

Inversión, fechas y ubicación estratégica en Medellín

La construcción de Effiliving inició en junio de 2024 y avanza hacia la finalización de la estructura en diciembre de 2025, y apertura al público en el primer semestre de 2026.

El edificio estará ubicado en el barrio Calazans, cerca del estadio Atanasio Girardot y del sector de Laureles, una de las zonas más estratégicas y dinámicas de la ciudad.

La apuesta es consolidar allí una especie de “mini Silicon Valley” del e-commerce latinoamericano, aprovechando conectividad, talento y entorno urbano.

El proyecto, que inició en junio de 2024 y abrirá sus puertas en el primer semestre de 2026, centralizará el trabajo, la formación y el networking de emprendedores y creadores digitales.
El proyecto, que inició en junio de 2024 y abrirá sus puertas en el primer semestre de 2026, centralizará el trabajo, la formación y el networking de emprendedores y creadores digitales.

Distrito de Innovación es el contexto que impulsa el proyecto

El desarrollo de Effiliving no es casual. Responde a la consolidación de Medellín como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia.

Esta es una etiqueta que ha convertido a la ciudad en polo de atracción de empresarios, compañías y personas interesadas en aprender y desarrollar soluciones digitales.

Ese ecosistema ha creado una demanda creciente de espacios físicos que acompañen negocios virtuales, una brecha que este proyecto inmobiliario busca cerrar.

¿Por qué nació Effiliving? La necesidad de trabajar y crear en comunidad

La idea surgió dentro del Grupo Effi, tras identificar una necesidad recurrente durante la Feria Effix. Allí, muchos asistentes buscaban hospedarse en los mismos lugares para fortalecer vínculos, compartir experiencias y participar en actividades colaborativas.

Ese comportamiento dejó en evidencia algo clave, faltan espacios donde los comerciantes electrónicos puedan trabajar, convivir y co-crear en comunidad.

Según Juan David Carmona, cofundador de la compañía, el crecimiento de las redes sociales y del comercio digital transformó la forma de emprender. Hoy, dice, los empresarios buscan algo más que una oficina.

“Los empresarios y emprendedores de este sector buscan estar juntos. Les gusta reunirse, capacitarse, trabajar en equipos y compartir aprendizajes. Eso nos mostró una oportunidad para crear un edificio que respondiera a esa dinámica y reforzará el sentido de comunidad del e-commerce”.

Effiliving hace parte de las iniciativas del Grupo Effi, un ecosistema colombiano que ha permitido que más de 20.000 empresas en cinco países gestionen sus operaciones y tiendas en línea a través de Effi ERP.

Este software integra administración, logística y ventas en línea en un solo sistema, facilitando la operación de negocios digitales de diferentes tamaños.

La compañía, fundada en 2017, reportó un crecimiento del 35% en el último año y alcanzó una facturación superior a los US$100 millones, sumando su plataforma tecnológica y otras unidades de negocio.

Con una inversión estimada de más de US$5.2 millones, este desarrollo se convertirá en el primer hub colaborativo para e-commerce en Colombia, con el objetivo de centralizar el networking y el trabajo comunitario de emprendedores digitales.
Con una inversión estimada de más de US$5.2 millones, este desarrollo se convertirá en el primer hub colaborativo para e-commerce en Colombia, con el objetivo de centralizar el networking y el trabajo comunitario de emprendedores digitales.

Así será el edificio: alojamiento, trabajo y tecnología en un solo lugar

El valor diferencial de Effiliving será concentrar todo en un mismo espacio, algo que no ofrecen ni los hoteles tradicionales ni plataformas como Airbnb.

El edificio combinará alojamiento con infraestructura diseñada para la operación diaria de negocios digitales. Entre las zonas y servicios proyectados se incluyen:

-Auditorio de lujo para lanzamientos y eventos digitales

-Estudio de fotografía

-Salas de podcast y streaming

-Salas de juntas

-Espacios para reuniones privadas

-Áreas para mentorías grupales

-Zonas de coworking para teletrabajadores, creadores de contenido y marcas digitales

-Gimnasio

-Rooftop

La infraestructura estará enfocada en formación continua, productividad y networking, pilares clave del comercio electrónico actual.

Utilidad para la vida