Primer podio de David Alonso en Moto2, el colombiano voló en el Gran Premio de Silverstone

Sobre su primer podio, David Alonso le comentó a su equipo que, “hoy hemos sido muy competitivos, incluso he llegado a pensar en la victoria, pero no ha sido posible porque estos pilotos tienen mucha experiencia. Ha sido un arranque de temporada difícil para adaptarme a la Moto2. Han sido muchos días de frustración, pero llegar a Silverstone, donde gané mi primera carrera en Moto3, y conseguir aquí mi primer podio en Moto2... sin duda es un lugar muy especial”.

De igual forma, agradeció a su equipo por todo el apoyo que ha recibido y por eso les dedicó la victoria. “Se lo dedico a todo el equipo porque me han apoyado siempre y en la primera parte de la temporada han creído en mí cuando yo no lo hacía. Me ha costado mucho aceptar este tercer puesto al principio porque veía la victoria cerca. Pensándolo fríamente, es increíble”.

La octava fecha del Campeonato Mundial de Moto2 se disputará del 6 al 8 de junio en Aragón (España).

El Gran Premio de Aragón se realizará en el circuito MotorLand Aragón, que cuenta con un trazado de 5.077 m. y 17 curvas, donde la categoría intermedia recorrerá un total de 96.46 kilómetros (19 vueltas) en la carrera principal.