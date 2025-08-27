Primeras imágenes oficiales muestran el envío de buques de guerra de EE. UU. hacia costas cercanas a Venezuela

En los primeros videos conocidos oficialmente sobre el envío de buques de guerra de EE. UU. hacia costas cercanas a Venezuela, aparecen infantes de marina cargando proyectiles de artillería y embarcando en el USS San Antonio y el Grupo Anfibio Listo Iwo Jima, parte de la 22.ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina.
Contexto: Tras el despliegue naval de EE. UU. en el Caribe, la Casa Blanca sostiene que “Maduro no es un presidente legítimo, es un cabecilla fugitivo de un cártel”
La operación es considerada la mayor movilización en la región desde la invasión a Panamá y busca enfrentar a lo que la Casa Blanca denomina “organizaciones narcoterroristas”. Como respuesta, Nicolás Maduro anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el territorio venezolano. El mandatario calificó la operación estadounidense como una “amenaza estrafalaria” y aseguró que, además de las fuerzas regulares, se organizarán defensas campesinas para sumarse a la estrategia de seguridad nacional.