Estas son las primeras medidas del Gobierno de De la Espriella para el sistema carcelario

El presidente Abelardo de la Espriella empezó a dar las primeras puntadas de la gestión que hará frente al manejo de las cárceles del país: un sector que fue parte destacada entre las propuestas y promesas de campaña cuando fue candidato. Se trata de una serie de medidas para que esos establecimientos no sean “centros de operación de las estructuras criminales”.
De la Espriella anunció que, por medio del Ministerio de Justicia y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), entregaron nuevos equipos para el pabellón de alta seguridad de la cárcel de Palogordo en Girón (Santander).
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