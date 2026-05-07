Primo Rojas regresa a Medellín con El tímido y el amor: “Entre ricos y pobres hay más distancia que entre marcianos y terrícolas”

Hace varios años, en un paradero de bus, Primo Rojas fue testigo de un encuentro que él mismo califica como “absolutamente inesperado”: una mujer que conducía un carro deportivo quedó en su misma línea de visión junto a un trabajador de la construcción que estaba a pocos pasos de él.

“Entonces me surgió una pregunta completamente absurda: ¿en qué país, en qué dimensión, en qué mundo o en qué planeta esa mujer de altísima clase social podría tener un romance con un albañil? Ahí nace todo”, cuenta el actor y dramaturgo colombiano al hablar del origen de El tímido y el amor, la obra con la que está de gira en Colombia y que llegará a Medellín este sábado 9 de mayo en el Teatro La Esperanza.

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La pieza tiene como punto de partida las reflexiones que surgieron de aquel episodio, las cuales van desde el amor mismo hasta las clases sociales que, según Rojas, “dividen muchísimo más a los seres humanos que las grandes distancias o los abismos. Yo creo que, entre marcianos y terrícolas, hay una distancia más cercana que entre las clases altas y las clases bajas”.

Primo, quien se ha destacado por ser quizá el actor de teatro colombiano con mayor experiencia en el formato del monólogo, repiensa lo cotidiano y lo popular por medio del humor negro, que tiene la ventaja de la libertad creativa, al igual que otras expresiones artísticas.

“La cosa más bizarra, más demencial, puede darse en el arte porque la imaginación está completamente desatada y la fantasía puede entrar fácilmente a formar parte de la obra. Y esa fantasía, increíblemente, puede estar conectada con una faceta de la realidad que aparece ahí sublimada o representada. Eso puede suscitar en las personas una especie de espíritu reflexivo, casi por pura carambola”, asegura.

Pero en esa receta hay otro ingrediente clave: la risa, uno de los grandes objetivos que ha tenido Rojas durante sus cinco décadas de trayectoria, porque es precisamente gracias a ella que se puede mirar con mayor facilidad aquello que causa dolor.