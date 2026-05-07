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Primo Rojas regresa a Medellín con El tímido y el amor: “Entre ricos y pobres hay más distancia que entre marcianos y terrícolas”

El actor y dramaturgo colombiano Primo Rojas presentará este sábado 9 de mayo en Medellín esta obra que mezcla humor negro, crítica social y romance. La pieza nacida de un encuentro casual en un paradero de bus podrá verse en el Teatro La Esperanza.

  • El tímido y el amor es una historia original de Rojas. FOTO: Cortesía.
    El tímido y el amor es una historia original de Rojas. FOTO: Cortesía.
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

Tendencias

08 de mayo de 2026
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Hace varios años, en un paradero de bus, Primo Rojas fue testigo de un encuentro que él mismo califica como “absolutamente inesperado”: una mujer que conducía un carro deportivo quedó en su misma línea de visión junto a un trabajador de la construcción que estaba a pocos pasos de él.

“Entonces me surgió una pregunta completamente absurda: ¿en qué país, en qué dimensión, en qué mundo o en qué planeta esa mujer de altísima clase social podría tener un romance con un albañil? Ahí nace todo”, cuenta el actor y dramaturgo colombiano al hablar del origen de El tímido y el amor, la obra con la que está de gira en Colombia y que llegará a Medellín este sábado 9 de mayo en el Teatro La Esperanza.

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La pieza tiene como punto de partida las reflexiones que surgieron de aquel episodio, las cuales van desde el amor mismo hasta las clases sociales que, según Rojas, “dividen muchísimo más a los seres humanos que las grandes distancias o los abismos. Yo creo que, entre marcianos y terrícolas, hay una distancia más cercana que entre las clases altas y las clases bajas”.

Primo, quien se ha destacado por ser quizá el actor de teatro colombiano con mayor experiencia en el formato del monólogo, repiensa lo cotidiano y lo popular por medio del humor negro, que tiene la ventaja de la libertad creativa, al igual que otras expresiones artísticas.

“La cosa más bizarra, más demencial, puede darse en el arte porque la imaginación está completamente desatada y la fantasía puede entrar fácilmente a formar parte de la obra. Y esa fantasía, increíblemente, puede estar conectada con una faceta de la realidad que aparece ahí sublimada o representada. Eso puede suscitar en las personas una especie de espíritu reflexivo, casi por pura carambola”, asegura.

Pero en esa receta hay otro ingrediente clave: la risa, uno de los grandes objetivos que ha tenido Rojas durante sus cinco décadas de trayectoria, porque es precisamente gracias a ella que se puede mirar con mayor facilidad aquello que causa dolor.

Volviendo a El tímido y el amor, allí el actor contará la historia de Fermín Esculapio, un hombre tímido, pobre y poco agraciado que se enamora de una mujer bella y exitosa. Con vestuario y maquillaje, Rojas encarna a ambos personajes y también narra ese momento inesperado que dio origen a la obra que el espectador está por ver.

En el espectáculo, la música también ocupa un lugar central. La pieza cuenta con una canción que, según el artista, fue realizada con inteligencia artificial por su equipo de trabajo, pues reconoce que entiende poco de esos quehaceres tecnológicos. Sin embargo, considera que es una herramienta que, como casi todos los instrumentos del mundo, depende de quién la maneje y con qué propósito.

En cuanto al humor, ese asunto que lo ha ocupado durante años, Primo Rojas considera que hacen falta más personas que lo trabajen desde una perspectiva inteligente. Sobre el contexto colombiano, que ha visto crecer y del que es pionero, opina que está “influenciado, o prácticamente colonizado, por lo que conocemos como el stand-up comedy”, un formato que puede llegar a dar la impresión de que basta con ser chistoso para hacer reír.

Para Rojas, el humor va mucho más allá de la popularidad que pueda generar o incluso de la burla, que define como “esa cosa grotesca de señalar al gordo, al flaco o a cualquier otro desde el desprecio. El humor, en cambio, toma la parte débil de algo, la manifiesta y la vuelve risible, y eso elimina muchísimos conflictos”.

En 2026, además de su visita a Medellín, tiene programadas presentaciones en España y Canadá, así como en Bogotá, Cali, Pereira y Bucaramanga, no solo con El tímido y el amor, sino también con otras obras teatrales. Las boletas para el espectáculo en la capital antioqueña están disponibles en eTicketaBlanca.

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