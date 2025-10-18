Príncipe Andrés renunció a su título real tras vínculos con escándalos sexuales de Jeffrey Epstein

Bajo fuerte presión familiar y mediática, el príncipe Andrés, acorralado desde hace años por el escándalo de sus relaciones con el criminal sexual estadounidense Jeffrey Epstein, renunció el viernes a su título real, aunque sigue negando “categóricamente” las acusaciones en su contra.
“Tras conversar con el rey (Carlos III, su hermano) y con mi familia, hemos concluido que las acusaciones constantes hacia mí perjudican el trabajo de Su Majestad y de la Familia Real”, expresó el príncipe en un comunicado. “He decidido, como siempre lo he hecho, dar prioridad a mi deber con mi familia y mi país”, añadió. “No usaré ya más mi título ni los honores que le son conferidos”, indicó el príncipe.