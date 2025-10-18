Príncipe Andrés renunció a su título real tras vínculos con escándalos sexuales de Jeffrey Epstein

Bajo fuerte presión familiar y mediática, el príncipe Andrés, acorralado desde hace años por el escándalo de sus relaciones con el criminal sexual estadounidense Jeffrey Epstein, renunció el viernes a su título real, aunque sigue negando “categóricamente” las acusaciones en su contra. “Tras conversar con el rey (Carlos III, su hermano) y con mi familia, hemos concluido que las acusaciones constantes hacia mí perjudican el trabajo de Su Majestad y de la Familia Real”, expresó el príncipe en un comunicado. “He decidido, como siempre lo he hecho, dar prioridad a mi deber con mi familia y mi país”, añadió. “No usaré ya más mi título ni los honores que le son conferidos”, indicó el príncipe.

Andrés, de 65 años, pierde así su título de duque de York con efecto inmediato, tras caer en desgracia por su cercanía con Epstein, el financiero estadounidense hallado muerto en prisión en 2019 antes de que fuera juzgado por delitos sexuales. Las revelaciones sobre su relación con Epstein siguen saliendo a la luz, especialmente con la próxima publicación de un libro póstumo, cuyos extractos ya han sido difundidos por la prensa.

En este, la estadounidense Virginia Giuffre relata los encuentros que asegura haber tenido con el príncipe cuando tenía solo 17 años. Giuffre, quien se suicidó en abril a los 41 años, había iniciado acciones legales contra Andrés en 2021. El príncipe siempre ha negado las acusaciones de agresión sexual y evitó un juicio en Nueva York mediante el pago de varios millones de dólares. Desde noviembre de 2019 no desempeña ningún papel público y perdió sus títulos militares y patronazgos reales en 2022. No obstante, Andrés conservará su título de príncipe por ser hijo de la reina Isabel II. Entérese: Del “Megxit” a la reconciliación: las etapas del conflicto entre el príncipe Harry y Carlos III Según la prensa británica, Andrés también renunció a su estatuto de miembro de la Orden de la Jarretera, la más elevada y exclusiva de las órdenes de caballería británica, fundada en el siglo XIV. Su exesposa Sarah Ferguson pierde también de manera automática su título de Duquesa de York, pero sus dos hijas conservarán el título de princesas.

En su libro póstumo Giuffre dice que “él creía que acostarse conmigo era su derecho”, y afirma que fue presentada a Andrés en marzo de 2001 cuando estaba en Londres en casa de Ghislaine Maxwell, compañera y cómplice de Jeffrey Epstein.

Siguen las revelaciones