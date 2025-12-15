¿Jeque árabe haría megaoferta para comprar el Barcelona? En España crece este rumor

Según reveló el periodista François Gallardo, del programa El Chiringuito, en España, existe el interés de un príncipe árabe por comprar el Barcelona; según el rumor, la oferta por el club catalán alcanzaría los 10 billones de euros. El rumor menciona que, Mohamed bin Salmán, príncipe heredero de Arabia Saudita, sería el responsable de la oferta para comprar el Barcelona, que atraviesa por un mal momento económico, ya que desde España se habla de una deuda que supera los 2.500 millones de euros, una cantidad que limita su capacidad de maniobra en el mercado de fichajes.

El periodista Gallardo mencionó entre otras cosas que “el Barcelona y Mohamed bin Salmán se verán entre el 7 y el 11 de enero, aprovechando la Supercopa de España en Arabia. Ahí le entregarán el mayor proyecto de la historia para comprar el 100% o el 49% del club”, publicó en sus redes. El rumor ha llamado la atención, sobre todo porque sería una solución para que el club catalán pueda volver a fichar figuras para lo que sigue con el cuadro español tanto en LaLiga como en Champions League.