¿Jeque árabe haría megaoferta para comprar el Barcelona? En España crece este rumor

Un periodista del programa El Chiringuito afirma que la oferta se daría entre el 7 y el 11 de enero, aprovechando la Supercopa de España en Arabia.

  Este es Mohamed bin Salmán el supuesto jequé que estaría interesado en comprar el Barcelona de España.
    Este es Mohamed bin Salmán el supuesto jequé que estaría interesado en comprar el Barcelona de España.
El Colombiano
El Colombiano
hace 51 minutos
Según reveló el periodista François Gallardo, del programa El Chiringuito, en España, existe el interés de un príncipe árabe por comprar el Barcelona; según el rumor, la oferta por el club catalán alcanzaría los 10 billones de euros.

El rumor menciona que, Mohamed bin Salmán, príncipe heredero de Arabia Saudita, sería el responsable de la oferta para comprar el Barcelona, que atraviesa por un mal momento económico, ya que desde España se habla de una deuda que supera los 2.500 millones de euros, una cantidad que limita su capacidad de maniobra en el mercado de fichajes.

El periodista Gallardo mencionó entre otras cosas que “el Barcelona y Mohamed bin Salmán se verán entre el 7 y el 11 de enero, aprovechando la Supercopa de España en Arabia. Ahí le entregarán el mayor proyecto de la historia para comprar el 100% o el 49% del club”, publicó en sus redes.

El rumor ha llamado la atención, sobre todo porque sería una solución para que el club catalán pueda volver a fichar figuras para lo que sigue con el cuadro español tanto en LaLiga como en Champions League.

Una de las piedras en la rueda para que esto se dé parecer ser el modelo de propiedad del Culé, ya que no es de una sola persona o entidad, sino de un grupo de socios que deben aprobar en asamblea cualquier movimiento.

Según T&C Sports, “detrás de todo esto aparece el Fondo de Inversión Pública (PIF, por sus siglas en inglés), principal impulsor de la expansión del fútbol saudí hacia todo el mundo, sobre todo en occidente y el más interesado en hacerse con la propiedad del elenco catalán”.

De igual forma reseña que, “la única opción viable para una inversión saudí en Barcelona es que se haga una separación del área de entretenimiento respecto de la estructura futbolística, en la que el PIF pueda ingresar dinero pero sin estar en contacto con la gestión deportiva ni en el día a día del equipo”.

