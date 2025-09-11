Del “Megxit” a la reconciliación: las etapas del conflicto entre el príncipe Harry y Carlos III

2019

Un año después del matrimonio del príncipe Harry y la actriz californiana Meghan Markle, la pareja demanda a varios tabloides por invasión de privacidad. Harry menciona en un documental del canal británico ITV tensiones con su hermano Guillermo, mientras que Meghan habla de sus dificultades frente a la presión que tuvo que soportar tras llegar a la familia real.

2020

El 8 de enero, Enrique y Meghan, a quienes la reina Isabel II otorgó el título de duques de Sussex, anuncian en Instagram que quieren renunciar a la mayor parte de sus obligaciones reales, repartir su tiempo entre Reino Unido y Norteamérica, y volverse financieramente independientes.

En marzo, hacen su última aparición con la familia real y pierden la protección policial y la financiación pública que disfrutaban. La pareja se instala brevemente en Vancouver, en Canadá, antes de comprar una casa en Montecito, en California. La pareja firma acuerdos con Netflix y Spotify por millones de dólares.

2021

El 7 de marzo, en una entrevista polémica concedida a Oprah Winfrey, la estrella estadounidense de los ‘talk shows’, Meghan confiesa que pensó en el suicidio tras llegar a la familia real. La pareja también insinúa que la familia real es racista, afirmando que uno de sus miembros se preguntó sobre el color de piel de su hijo antes de su nacimiento, dado que la madre de Meghan es una mujer negra. El palacio no comentó nada, pero la entrevista provocó un fuerte distanciamiento de la pareja con la familia real. En septiembre, Harry inició un primer procedimiento judicial en relación con la pérdida de su protección policial.

2022

El 8 de septiembre, día del fallecimiento de la reina Isabel II, Harry viajó desde Londres a Escocia, donde había fallecido la soberana, pero llegó solo y más tarde que el resto de la familia real, al no haber sido avisado de inmediato.

Dos días más tarde, el 10 de septiembre, William y su esposa Kate, junto con Harry y Meghan, se presentaron en público en Windsor, intentando proyectar una imagen de unidad tras la muerte de la soberana, pero los dos matrimonios apenas se hablaron. En diciembre, se estrenó el documental de Netflix “Harry y Meghan”, en el que continúan sus críticas contra la familia real. El príncipe acusó en particular a la institución de no haber protegido a Meghan.

2023

El 10 de enero, Harry publicó sus memorias, “En la sombra”, éxito mundial de ventas, en las que relata su infancia y no deja en buen lugar a su hermano William, su cuñada Kate y su madrastra Camila. Ese mismo año, inició una nueva demanda contra la prensa sensacionalista por escuchas ilegales.

2024

El 5 de febrero, Enrique cruzó el Atlántico para visitar a su padre tras enterarse del cáncer de Carlos III. Aquella visita fue la última vez que se reunieron antes de encontrarse el miércoles 10 de septiembre de 2025 en la residencia londinense del soberano.

2025