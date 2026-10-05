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Condenan a más de tres años de prisión a hombre que robó y abusó sexualmente de una perra en Bogotá

El hombre hurtó al animal de un comercio y luego le provocó graves lesiones sometiéndola a actos sexuales. Esto determinó la justicia.

  • Keyra fue robada de un comercio y luego sometida a actos sexuales. Foto: Fiscalía
    Keyra fue robada de un comercio y luego sometida a actos sexuales. Foto: Fiscalía
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
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Una condena histórica se dio en Bogotá luego de que un juez penal dictara sentencia en contra de José Oliverio Silva, quien fue hallado responsable de hurtar y someter a actos sexuales a Keyra, una perrita de raza pastor alemán.

De acuerdo con las investigaciones lideradas por el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron el 24 de agosto de 2025. Ese día, Silva sustrajo a Keyra de un establecimiento de comercio en Bogotá donde se encontraba.

Posteriormente, este sujeto la trasladó a otro sitio alejado y la utilizó para realizar actos sexuales, causándole severas afectaciones a su salud e integridad física.

Tras evaluar las pruebas aportadas por la Fiscalía, la autoridad judicial halló culpable a Silva de los delitos de hurto agravado y lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física del animal.

Lea también: Denuncias de violencia contra animales en Medellín y Antioquia aumentaron 42% en lo que va de 2026

Gracias al fallo de la justicia, Silva deberá cumplir con una pena privativa de la libertad de 37 meses y 10 días de prisión, además de una inhabilidad para la tenencia de animales durante 74 meses.

El caso de Keyra forma parte de un reporte reciente presentado por la Fiscalía General de la Nación sobre actuaciones judiciales frente a actos de violencia e intolerancia contra animales de compañía en varias regiones de Colombia.

En esa lista de sentencias también está Edgar Alexander Montañez Díaz, quien fue condenado a 20 meses de prisión y a una inhabilidad equivalente para la tenencia de animales por el delito de maltrato animal agravado, esto luego de que agrediera a Lucas, un perro criollo, como represalia hacia su excompañera sentimental y en presencia de menores de edad.

Otro caso ocurrió en Choachí, Cundinamarca, donde el ente acusador le imputó el delito de muerte a animal agravada a Juan Gabriel Pinzón Rincón, acusado de atacar letalmente con un arma cortopunzante a Nena, la canina de su pareja, durante una discusión el pasado 21 de agosto.

Siga leyendo | Más de 90 condenas en un año por maltrato animal en Colombia: incluyen casos de violencia sexual y muertes

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Preguntas y respuestas

¿Qué delitos cometió José Oliverio Silva contra la perrita Keyra?
Silva fue declarado responsable de hurto agravado y lesiones que menoscaben gravemente la salud o integridad física del animal. Según la investigación, sustrajo a Keyra y posteriormente la sometió a actos sexuales.
¿Cuánto tiempo deberá estar José Oliverio Silva en prisión por el caso de Keyra?
José Oliverio Silva deberá cumplir una pena de 37 meses y 10 días de prisión por los delitos de hurto agravado y lesiones que menoscaben gravemente la salud o integridad física de Keyra.
¿Qué otras condenas por maltrato animal reportó la Fiscalía?
La Fiscalía también reportó la condena de Edgar Alexander Montañez Díaz, sentenciado a 20 meses de prisión por maltrato animal agravado contra Lucas, y la imputación de Juan Gabriel Pinzón Rincón por la muerte agravada de Nena.
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