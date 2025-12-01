Proantioquia nació en un almuerzo en el Club Unión

Nunca han sido fáciles los tiempos y hasta se terminan pareciendo. En 1975, cuando nació Proantioquia, el departamento vivía una compleja situación porque el gobierno nacional recortó el presupuesto para atajar la inflación de la bonanza cafetera, además, empezaba la toma hostil de las empresas regionales por parte de grupos de otras regiones y, como si no fuera poco, había una división de la misma dirigencia empresarial. Entonces, por iniciativa de don Santiago Mejía Olarte, presidente de Colombiana de Comercio, y con el apoyo de Ricardo Ángel Villa, del Grupo Almángel y la junta directiva de Suramericana, se convocó a un almuerzo en el Club Unión de Medellín que terminó cambiando el destino del departamento.
Para llegar a esa reunión hay que irse bien atrás para entender esa herencia asociativa del antioqueño, que en sus épocas más difíciles se juntó para hacerle frente al destino. Los primeros antecedentes se encuentran en la minería, un negocio que tiene alta incertidumbre y, por lo tanto, requiere gruesas inversiones sin seguridad alguna de éxito. No había de otra, los mineros iban en compañía a las aventuras para repartir los riesgos.
La minería fue clave en la acumulación inicial de capitales en Antioquia. Fue después del siglo XVII que empezaron a surgir numerosas explotaciones auríferas de mineros independientes, los llamados mazamorreros, que no solo individualizaron la empresa del oro, sino que formaron una clase social que rápido se organizó en función de empresa y progreso y no como esclavos o personas sometidas a las órdenes de un capataz.
Rápido la minería impulsó el comercio, la ganadería y la agricultura con el mismo objetivo, diversificar el riesgo. Medellín se convirtió en el siglo XIX en el epicentro regional de ese comercio floreciente y en el lugar donde se hacían los negocios y se fundaron fábricas e industrias con las ganancias que dejaban la minería, el comercio y el café. Esa élite en ciernes no solo se reunió para hacer negocios, sino que también se juntó para emprender acciones en beneficio común. Esa lógica del convite está bien arraigada desde tiempo atrás.
Quizás el antecedente clave para entender las preocupaciones de los líderes y comerciantes al final de ese siglo fue la fundación de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Por allá en 1899, también en una reunión, que promovió el expresidente Carlos E. Restrepo, se congregaron 27 personas con el propósito de contribuir al desarrollo urbano y al civismo de la ciudad.
Esa élite había viajado al extranjero y consideraba que ese pequeño terruño que era Medellín tenía que empezar a florecer, a desarrollarse, que no podía ser inferior a las necesidades que se iban viendo en esta ciudad.
Esa Sociedad de notables lideró procesos culturales, educativos, de salud, de recreación y de medio ambiente, pero quizás su activo más importante fue abrirles camino a las uniones de líderes, empresarios y comerciantes por iniciativas cívicas. Vinieron la Junta Patriótica de Antioquia, fundada en 1903 por Marceliano Vélez Barreneche; la Liga Patriótica por Colombia y por Antioquia, en 1924, impulsada por el mismo Carlos E. Restrepo; y la Corporación Patriótica de Antioquia en 1963, liderada por el exministro Alberto Jaramillo Sánchez.
Aunque la Sociedad de Mejoras Públicas es la única que sobrevive, las demás entidades fortalecieron esa cultura asociativa por fines sociales.
Lea también: Alcaldía de Medellín reconoció a Proantioquia por sus 50 años y su aporte a la primera infancia de la ciudad