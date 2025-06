“Una de nuestras conquistas más profundas fue lograr que ser delincuente no tuviera prestigio. Y eso fue posible gracias a una fuerza pública firme, a fiscales valientes, a jueces independientes, a medios de comunicación activos y a una comunidad que no fue indiferente, incluso en los momentos más oscuros. Ese avance no puede perderse. Lo que pasó el sábado en la Alpujarra no puede repetirse. Es una afrenta contra las víctimas del conflicto, contra la ética pública, contra el dolor de una región que ha pagado un alto costo por enfrentar el crimen, y contra las instituciones que sostienen el Estado de derecho”, indicó la entidad en el texto.

Proantioquia también señaló que, en una férrea defensa a lo construido en la ciudad, respalda sin ambigüedades el liderazgo del alcalde de Medellín y del gobernador de Antioquia.

“Invitamos a todas las fuerzas vivas del territorio empresarios, líderes sociales, universidades, organizaciones comunitarias, ciudadanos a rodearlos con convicción. Sin distinciones políticas o partidarias. La defensa de la legalidad es una obligación constitucional”, recordó el gremio.