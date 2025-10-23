Problemas de ciberseguridad en la Fórmula 1: hackers expusieron datos personales de casi 7.000 pilotos

El organismo rector de la Fórmula 1 confirmó este jueves 23 de octubre que sufrió una brecha o falla de ciberseguridad en la que datos personales de miles de pilotos, entre ellos el cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen, fueron expuestos por hackers.
En un comunicado emitido desde el Gran Premio de la Ciudad de México, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) informó que el incidente sucedió durante el verano boreal y que se tomaron medidas para proteger los datos.