Procurador Eljach vuelve a criticar a Petro: “Se la pasa todo el día haciendo política”

Durante su intervención en el Congreso de Asofondos, que se realiza en Cartagena, el procurador general Gregorio Eljach cuestionó al Congreso por la presunta participación en política del presidente Gustavo Petro, señalando que el Legislativo no ha actuado con suficiente contundencia para frenarla.

Eljach planteó su intervención en medio de las críticas de ciudadanos que exigen sanciones contra el jefe de Estado, al afirmar que “se la pasa todo el día haciendo política”.

En ese contexto, precisó que cualquier eventual investigación de ese tipo “solo la puede hacer la Comisión de Investigación de la Cámara”.

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El procurador participó en un panel junto al presidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña, el registrador nacional, Hernán Penagos, y un delegado del contralor general en representación de Carlos Rodríguez, ante la ausencia del titular de la Contraloría.

En el debate sobre la independencia institucional y la defensa de la democracia, Eljach fue interpelado por las reiteradas solicitudes ciudadanas de acciones disciplinarias contra el presidente Gustavo Petro.

Frente a ello, insistió en que los mecanismos de control no pueden responder a la inmediatez de la opinión pública y reiteró que el proceso correspondiente recae exclusivamente en la Comisión de Investigación de la Cámara.

Además, subrayó que la responsabilidad del control político corresponde al Congreso de la República. En ese sentido, cuestionó el papel del Legislativo: “¿Por qué no convocan a control político?”, planteó, e invitó a que las críticas ciudadanas también se enfoquen en la labor del Congreso.

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Ahí fue que el jefe del Ministerio Público agregó que el jefe de Estado “se la pasa todo el día haciendo política”, comentario que elevó el tono del debate en el auditorio y abrió nuevas discusiones sobre la frontera entre actividad política y posibles faltas disciplinarias.

El presidente del Consejo de Estado, por su parte, intervino para recordar la importancia del debido proceso y advirtió sobre los riesgos de exigir respuestas inmediatas a los órganos de control.

En la misma línea, defendió el uso de las demandas contra normas como parte del funcionamiento institucional, señalando que “no es malo demandar”, incluso cuando estas acciones se interpretan como tensiones políticas.

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El debate se dio en el contexto de discusiones más amplias sobre reformas estructurales y recientes decisiones del Gobierno, en un escenario en el que los organismos de control han sido llamados a pronunciarse con mayor frecuencia sobre decisiones del Ejecutivo.