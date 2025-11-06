Procuraduría abre indagación al minTrabajo por trinos contra reunión Uribe–Gaviria

La Procuraduría General de la Nación anunció que abrió una indagación previa contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por presuntas irregularidades relacionadas con publicaciones que hizo en su cuenta de X (antiguo Twitter).
Le puede interesar: Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, irá a juicio por escándalo del carrusel de la contratación de Bogotá.
Según explicó el ente de control, la Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que se identificaron “contenidos con comentarios descalificadores” en la cuenta del titular de la cartera labora, que podrían constituir una posible falta disciplinaria en cuanto a una presunta participación en política.
Los mensajes que motivaron la acción de esa entidad fueron escritos por Sanguino a propósito de la reunión que sostuvieron la semana pasada los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria Trujillo, la cual fue calificada por los exmandatarios como la “gran coalición por el futuro de Colombia”.