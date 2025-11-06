x

Procuraduría abre indagación al minTrabajo por trinos contra reunión Uribe–Gaviria

El ente de control investiga si con los comentarios de Antonio Sanguino en redes sociales incurrió en una posible falta disciplinaria.

    El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se refirió en sus redes sociales a la reunión de los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria. FOTO COLPRENSA
El Colombiano
hace 40 minutos
bookmark

La Procuraduría General de la Nación anunció que abrió una indagación previa contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por presuntas irregularidades relacionadas con publicaciones que hizo en su cuenta de X (antiguo Twitter).

Le puede interesar: Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, irá a juicio por escándalo del carrusel de la contratación de Bogotá.

Según explicó el ente de control, la Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que se identificaron “contenidos con comentarios descalificadores” en la cuenta del titular de la cartera labora, que podrían constituir una posible falta disciplinaria en cuanto a una presunta participación en política.

Los mensajes que motivaron la acción de esa entidad fueron escritos por Sanguino a propósito de la reunión que sostuvieron la semana pasada los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria Trujillo, la cual fue calificada por los exmandatarios como la “gran coalición por el futuro de Colombia”.

Entre los comentarios cuestionados, el ministro trinó en un primer mensaje: “La alianza de la parapolítica y el neoliberalismo...”.

En otra publicación en la misma red social, Sanguino expresó en referencia al mismo encuentro entre expresidentes: “¿Futuro? Esta es más bien la patética imagen de un pasado de exclusiones, desigualdades, corrupción, concentración de privilegios, abuso del poder, rodilleras ante poderes imperiales y mezcla de criminalidad y política”.

Así mismo, el encargado de la cartera de Trabajo comentó una noticia sobre el mismo hecho: “¿”Centroderecha”? Entonces yo soy ingeniero espacial...”.

Con la apertura de la indagación, el Ministerio Público busca determinar la ocurrencia de la conducta y definir si el ministro Sanguino actuó o no bajo una causal de exclusión de responsabilidad. Para este fin, el órgano de control decretó la práctica de varias pruebas.

Hasta ahora, el funcionario del Gobierno del presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado frente a este anuncio del ente de control disciplinario.

Vale recordar que este miércoles el Sindicato Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de la Protección Social (Sinaltraempros) expresó su rechazo a las órdenes que se habrían emitido desde el despacho del ministro para exhibir fotografías suyas y de Petro en las áreas de atención al ciudadano de las sedes regionales de la entidad.

En un comunicado, Sinaltraempros —filial de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)— advirtió que la medida contraviene el ordenamiento jurídico y, además, resultaría improcedente en un contexto preelectoral.

“Lo que se evidencia con estas imágenes es hacer propaganda política y de gobierno, por lo cual no debe utilizarse las entidades y las funciones misionales para fines e intereses personales, y mucho menos presionar, acosar o determinar a subalternos o particulares para que respalden una causa, campaña o candidato”, denunció el sindicato.

La organización aseguró que en el Ministerio de Trabajo “no se da ejemplo cuando se constriñe a los subalternos a hacer o realizar actividades y mucho menos ‘actividades’ que están en contra de la Ley, como el caso de las directrices impartidas a los Directores Territoriales y otros subalternos, para que instalen las imágenes descritas”.

Utilidad para la vida