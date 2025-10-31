Miembros de la Policía, en el ojo de la Procuraduría por presunto uso excesivo de la fuerza en protestas en la Universidad del Atlántico

Miembros de la Policía Metropolitana de Barranquilla se encuentran en el ojo de la Procuraduría General de la Nación, luego de que este organismo abriera una investigación en su contra por presunto uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones de este jueves, realizadas por la elección del nuevo rector de la Universidad del Atlántico, Leyton Daniel Barrios Torres, quien ha sido señalado de tener vínculos con el clan Char y de posibles irregularidades en la transparencia de su elección.
La entidad indaga si los uniformados habrían utilizado gases lacrimógenos y, aparentemente, autorizado el sobrevuelo de un helicóptero, lo que podría constituir una transgresión a la autonomía universitaria y poner en riesgo la seguridad de la comunidad educativa.
En contexto: U. del Atlántico en paro y en enfrentamientos: pelea del Gobierno Petro tras perder la rectoría, ¿qué intereses hay detrás?
Asimismo, busca establecer posibles responsabilidades disciplinarias. Además, se decretó la práctica de pruebas con el fin de garantizar los derechos de los involucrados y la transparencia institucional.