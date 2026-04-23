Procuraduría abrió indagación para ampliar denuncias de Carlos Carrillo sobre el Fondo de Adaptación

La Procuraduría abrió una indagación previa para identificar a los posibles responsables de irregularidades denunciadas en el Fondo Adaptación, tras declaraciones de Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

La decisión se basa en una denuncia radicada por Carrillo ante la Fiscalía por un presunto entramado de extorsión y corrupción dentro del Fondo de Adaptación.

El Ministerio Público, además, está actuando a partir de una entrevista en la que Carrillo alertó sobre presuntos hechos de corrupción dentro del Fondo, actualmente dirigido por Angie Rodríguez.

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Según el funcionario, las irregularidades estarían relacionadas con un contrato para “recuperar la dinámica hídrica del río Cauca en La Mojana”, suscrito con el consorcio Dinámicas Hídricas Mojana 2025.

De acuerdo con la información entregada, funcionarios del Fondo habrían exigido al representante legal del contratista, Freddy Alejandro Covilla, “un pago equivalente al 10 % del valor del contrato —unos 13.597 millones de pesos—, presuntamente a cambio de facilitar el desembolso del 37 % pactado para el segundo mes de ejecución”.

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La Procuraduría señaló que la indagación tendrá una duración inicial de seis meses, durante los cuales recopilará pruebas documentales y testimoniales.

Entre las primeras medidas, solicitó al Fondo Adaptación copia del contrato, informes de supervisión, certificaciones de pagos y documentos del proceso contractual.

Además, el ente de control ordenó citar a Carlos Carrillo para que, bajo juramento, amplíe la información entregada y precise los hechos que también fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, en relación con el contrato 385-2025-L.

Carrillo insistió en entrevista con Caracol Radio en que las denuncias deben presentarse ante la Fiscalía y no en medios de comunicación. “No es lo mismo denunciar en la Fiscalía que denunciar en un medio de comunicación”, dijo, al explicar que una acusación pública sin pruebas puede dejar “un manto de duda” sin sustento real.

El director de la UNGRD sostuvo que, cuando él ha tenido información verificable, la ha llevado directamente ante las autoridades.

Sobre las acusaciones específicas en su contra, especialmente la supuesta existencia de un “espía” dentro del Fondo Adaptación y los chats que, según Rodríguez, lo comprometerían, Carrillo aseguró que se trata de material manipulado. “Esto claramente es una prueba fabricada y eso se cae de su peso”, afirmó.

Según explicó, los pantallazos de conversaciones de WhatsApp que le mostró Rodríguez no corresponden a su forma de escribir ni a la manera en que suele aparecer registrado en los contactos de quienes lo conocen.

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Este proceso judicial se hace público en medio de un fuerte enfrentamiento entre Carrillo y Angie Rodríguez, antigua mano derecha del presidente Gustavo Petro en el Dapre.

Mientras Rodríguez califica las acusaciones como un “complot” liderado por Carrillo para desprestigiarla, el director de la UNGRD sostiene que “su única motivación es cumplir con su obligación legal de denunciar delitos tras ser contactado por los contratistas afectados”.

Rodríguez ha afirmado ante medios de comunicación, como Blu Radio y Semana, que Carrillo tiene “cooptado” el Fondo de Adaptación mediante informantes que le reportan todos sus movimientos.

Por su parte, Carrillo sugiere que detrás de las declaraciones de la directora existiría un interés político para afectar al Gobierno Nacional en vísperas electorales, recordando su cercanía pasada con funcionarios de la administración anterior.

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Se ha reportado que Verónica Villegas dejó su cargo en el Fondo de Adaptación recientemente, junto con otros tres funcionarios, sin que se hayan especificado los motivos de su salida.

La Fiscalía deberá ahora determinar si abre una nueva línea de investigación o anexa estas pruebas a las denuncias previas por irregularidades en la entidad.