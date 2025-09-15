Procuraduría alerta fallas críticas en alimentación y salud de la cárcel El Pedregal de Medellín

El centro carcelario y penitenciario El Pedregal, de Medellín, está de nuevo bajo la lupa por cuenta de las denuncias alrededor de la alimentación que brindan a la población reclusa. En las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación (PGN) emitió una alerta sobre deficiencias críticas en la comida y la salud en esta cárcel. Le puede interesar: Capturados los dragoneantes del Inpec que habrían abusado sexualmente de una mujer en la cárcel El Pedregal de Medellín La entidad del Ministerio Público reveló que presentó un informe preventivo sobre la contratación del servicio de alimentación en este centro penitenciario en el que se evidencian presuntos incumplimientos reiterados que estarían vulnerando los derechos humanos de los reclusos. La situación, según el órgano de control, podría tener una incidencia disciplinaria, fiscal y penal. La Procuraduría indicó que en los procesos de interventoría de los contratos de alimentación se encontraron múltiples fallas que tienen que ver con aspectos como la calidad, la cantidad, los tiempos de entrega y las condiciones sanitarias de la comida que les suministran a los internos de la cárcel.

Esto, de acuerdo con el informe preventivo, pone en riesgo y afecta la salud física y mental de 7.000 personas privadas de la libertad, contando internos de El Pedregal, pero también del centro carcelario COCUC, de Cúcuta, otro establecimiento que estaría presentando similares problemas que el de Medellín. Esta no es una situación nueva. Las denuncias por los malos servicios de alimentación son un tema frecuente en El Pedregal, tanto de la población masculina como de la femenina que se encuentra interna allí. Solo hace dos semanas, por ejemplo, personas privadas de la libertad en este centro carcelario hicieron una huelga de hambre en protesta por la mala calidad de los alimentos y las demoras constantes que viven para que se los entreguen. De acuerdo con quejas previas a la huelga, los internos manifestaron no aguantar más la comida que no era confiable para el consumo humano porque muchas veces presenta signos de descomposición como una coloración verde en la carne; pero además ha sido administrada en cantidades insuficientes y en horarios inusuales. Las denuncias ante la Veeduría Penitenciaria Nacional mencionan que el desayuno muchas veces llegaba casi al mediodía, el almuerzo se repartía entre las cuatro y las cinco de la tarde y la cena hasta después de la medianoche, según el representante de esta entidad, Jorge Cardona.