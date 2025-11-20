A rendir cuentas: la Procuraduría formuló cargos contra exalcalde de Ituango por omitir su declaración de renta

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Ituango, Edwin Mauricio Mira Sepúlveda, quien estuvo en el período 2020-2023, por “aparentemente no presentar ni publicar su declaración de bienes y rentas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -Sigep – durante su periodo como mandatario local”. Lea más: Procuraduría abre cinco indagaciones por muerte de menores en operaciones militares a disidencias y evalúa cumplimiento del DIH El ente de control delegó a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Yarumal llevar a cabo la investigación al exfuncionario, esto al no cumplir con la obligación legal de declaración que le correspondía por ser un servidor público. Su presunta conducta fue calificada como una falta grave cometida a título de dolo.

No es la primera vez que Mira Sepúlveda está en el ojo del huracán. En 2023, durante la etapa final de su mandato, fue suspendido e investigado por lo que, presuntamente, habría sido el incumplimiento en los pagos de nóminas del personal. En aquella ocasión, fueron los mismos funcionarios y contratistas los que denunciaron que se les adeudaba hasta seis meses de salario, por lo que llevaron a cabo un plantón justo afuera de la Alcaldía de Ituango exigiendo los pagos. La Procuraduría suspendió a Mira Sepúlveda por tres meses o hasta terminar su mandato en 2023, y este, al ver que tan sólo le quedaban unos días como alcalde, no opuso mayor resistencia a la medida. Incluso, se refirió a una supuesta crisis financiera que padecía el municipio, dando a entender que esa era la causa principal del incumplimiento en las obligaciones. Otra situación que lo implica es cuando, durante su mandato y ante la difícil situación de orden público en Ituango, denunció amenazas de muerte por parte de las disidencias de las FARC, específicamente de los frentes 18 y 36. Señaló que se había convertido en el objetivo militar número uno de esta estructura delictiva y que, a falta de seguridad, no podía ni siquiera del casco urbano del municipio. Entérese: Destituyen e inhabilitan por 12 años al exalcalde de Cartagena William Dau En cuanto a la formulación del pliego de cargos actual, la investigación seguirá en marcha para determinar si el exalcalde de Ituango tiene o no responsabilidad.

Otro caso de una exfuncionaria investigada en Antioquia

Se trata de la exalcaldesa de Hispania, Leidy Johana Cardona Rueda, a quien la Fiscalía General de la Nación imputó cargos porque, presuntamente, estaría vinculada con un desfalco de $3.780 millones en ese municipio durante su período de mandato.