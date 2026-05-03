Procuraduría creó grupo élite especializado en investigar casos de participación indebida en política

El procurador general, Gregorio Eljach, anunció una nueva estrategia institucional para prevenir la indebida participación en política de los servidores públicos, en medio del avance de la campaña presidencial en el país.
La iniciativa, denominada como una evolución de la Paz Electoral, fue presentada como una pedagogía transformada que busca advertir a todos los funcionarios del Estado sobre las conductas prohibidas durante el periodo electoral. El objetivo central es garantizar que su actuación se ajuste a la Constitución, la ley y la moral pública.
Como parte de esta estrategia, la Procuraduría convocó la Gran Cumbre de Procuradores Territoriales y Delegados, que se realizará el próximo miércoles 6 de mayo en Bogotá.