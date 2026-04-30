Procuraduría indaga irregularidades en intervención de Nueva EPS: Luz María Múnera y Jorge Iván Ospina en la mira

La intervención de la Nueva EPS entró en revisión disciplinaria. La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra Luz María Múnera Medina, quien actuó como superintendente de Salud ad hoc, y contra Jorge Iván Ospina, designado como agente interventor de la entidad, por posibles irregularidades en el proceso que llevó a la toma de posesión y a la prórroga de la medida administrativa sobre la aseguradora.
La decisión fue adoptada el 30 de abril de 2026 por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 2 para la Vigilancia Administrativa, luego de una queja presentada por la Superintendencia Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud.
El caso se centra en actuaciones ocurridas a partir del 10 de abril, cuando se expidió la resolución que formalizó la intervención forzosa de la Nueva EPS.
Es importante recordar que Nueva EPS, una de las más grandes del país con más de 11 millones de afiliados, duró dos años bajo el control del Gobierno Nacional. Según registros, la deuda creció más del 24% a pesar de que, supuestamente, en manos del Ejecutivo aquel hueco se saldaría.