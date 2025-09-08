Procuraduría pone la lupa sobre tres exgerentes de Telemedellín y otro exsecretario de Quintero por escándalo de pauta a “medios fake”

Luego de casi cuatro años de las denuncias iniciales, la Procuraduría General de la Nación citó a notificación personal a los exgerentes del canal público local Telemedellín Mabel Rocío López Segura , Johana Jaramillo Palacio y Deninson Mendoza Ramos; quienes desempeñaron sus cargos durante la administración de Daniel Quintero. La notificación, que también incluyó al exsecretario de Comunicaciones Juan José Aux Trujillo, se da dentro de la apertura de un proceso disciplinario por parte del ente investigador con el que se busca aclarar las posibles irregularidades en la contratación de pauta hecha desde el canal público con supuestos medios de comunicación virtuales.





Por medio de un correo electrónico, la entidad notificó de la apertura del auto 1464 para investigar a los exfuncionarios –que ya se suman a la lista de 43 aliados de Quintero a los que las autoridades investigan– por lo que estos deberán comparecer personalmente ante la Procuraduría y rendir las explicaciones del caso.



Además de ellos, también fueron citados los funcionarios y exfuncionarios: Isabel Cristina Carvajal, Jaime Alfonso Saldarriaga Piedrahíta, Juan Diego Hernández Agudelo, Lady Johana Restrepo Contreras y María Camila Arango Pérez, todos vinculados a distintas áreas del canal, durante la administración de Daniel Quintero Calle.



Cabe recordar que las explicaciones que hoy pide la Procuraduría a estos funcionarios tienen su origen en las denuncias hechas por varios medios de comunicación de la ciudad –entre ellos este diario– sobre lo que venía pasando con la pauta oficial a estos medios.



Desde septiembre de 2021 este periódico denunció como medios con una existencia de apenas un año, con contenido replicado de otros espacios informativos, con un alcance de audiencias cuestionable por lo bajo; registrados en Bogotá, Tolima o Estados Unidos; recibían de la alcaldía de Quintero millones de pesos mensuales por pauta publicitaria.

La situación era tan cuestionable que desde la propia Central de Medios de Telemedellín le advertían al secretario Aux los riesgos de invertir en publicidad en por lo menos 26 de ellos ordenada desde su despacho y que “sobrepasaba la media en comparación con el valor de la pauta de los demás medios”, tal como lo reseñó el documento al que tuvo acceso EL COLOMBIANO.



En la lista figuraban, por ejemplo, Pasión Montañera (creada en Tolima, el 27 de enero de 2021) o Noticias al día (creada en Arizona, EE.UU., el 8 de febrero de 2021). También Latinoscopio, Megafinde, Noticias Medellín, Red Noticias, Noticias de la Urbe, News Colombia, Medellín Opina, Región Económica, SoyMedellin.co, Escenario Local, Nación Paisa y En Otro Ángulo.