Procuraduría les pone lupa a dos alcaldes del Occidente de Antioquia, ¿quiénes son?

La Procuraduría General de la Nación abrió investigaciones contra dos mandatarios del Occidente antioqueño por presuntas irregularidades en contrataciones y afectaciones a bienes patrimoniales.

Según el ente investigador, en el primer caso la entidad le pone la lupa a la alcaldesa de Sopetrán, Tatiana Alexandra Carballo Hoyos, por posibles irregularidades relacionadas con la demolición de la Casa de la Cultura del municipio, inmueble patrimonial que resultó afectado por un incendio en abril de 2024.



Según se conoció, la investigación busca aclarar por qué la mandataria habría dejado sin efecto una orden judicial que había frenado la demolición del lugar, realizada en marzo.

Al parecer, según detalló la Procuraduría, la mandataria no tendría la facultad para tomar esa decisión, especialmente porque se trata de un espacio con valor patrimonial para el municipio. Lea también: ¡Ahora sí! Quedó listo el nuevo CAM de Envigado: así es la nueva Alcaldía





“Con este proceso, la Procuraduría quiere establecer qué fue lo que ocurrió, si hubo una falta disciplinaria y si existe alguna razón que justifique la actuación de la alcaldesa”, apuntó la entidad en un comunicado.



Por otro lado, el organismo de control también formuló cargos contra el exalcalde de Uramita, Jesús María Rúa Arias, por presuntas irregularidades en un contrato de casi $630 millones ejecutados en su mandato.





De acuerdo con las pesquisas preliminares, el exmandatario habría firmado y tramitado este acuerdo en diciembre de 2021 sin cumplir con los requisitos necesarios. “Esto habría comprometido recursos públicos sin las autorizaciones correspondientes ni los procesos exigidos, lo que podría haber afectado las finanzas del municipio”, detalló la Procuraduría.