Procuraduría abrió investigación contra exministra de Educación, Aurora Vergara, por elección de rector de la U. Nacional

La decisión de la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público también cobija a otros miembros del Consejo Superior Universitario.

  • La exministra de Educación, Aurora Vergara. FOTO: Colprensa
    La exministra de Educación, Aurora Vergara. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 minutos
bookmark

El fallo del Consejo de Estado, que anuló la designación de Leopoldo Múnera y confirmó el nombramiento de José Ismael Peña como el rector de la Universidad Nacional, también salpicó a la exministra de Educación, Aurora Vergara.

Y es que la Procuraduría General de la Nación ordenó una investigación disciplinaria en contra de la exministra Vergara quien, como presidenta del Consejo Superior de la institución, habría incurrido en presuntas irregularidades relacionadas con la elección del rector.

Lea aquí: “Desde el miércoles estaré firmando como rector de la U Nacional”: José Ismael Peña

La decisión de la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público también cobija a Alejandro Álvarez Gallego, en condición de Viceministro de Educación Superior; Danna Nataly Garzón Polanía, María Alejandra Rojas Ordóñez, Víctor Manuel Moncayo Cruz y Laura Vianey Quevedo Álvarez, quienes actuaron como miembros del Consejo Superior Universitario.

Los hechos investigados, señala la Procuraduría, tienen que ver con la sesión del 21 de marzo de 2024 en la que, inicialmente, fue elegido Ismael José Peña Reyes como rector para el periodo 2024-2027. “Sin embargo, esta decisión fue reversada mediante un procedimiento que modificó las normas vigentes, dando lugar al nombramiento de Leopoldo Munera Ruiz”.

La entonces ministra, como presidenta del Consejo Superior Universitario, habría incurrido presuntamente en conductas constitutivas de faltas disciplinarias al negarse a suscribir el acta de elección como rector de la UNAL de José Ismael Peña Reyes, pese a la legalidad de dicho proceso conforme al reglamento del ente universitario”, explica el ente de control.

