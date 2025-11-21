Procuraduría abrió investigación contra exministra de Educación, Aurora Vergara, por elección de rector de la U. Nacional

El fallo del Consejo de Estado, que anuló la designación de Leopoldo Múnera y confirmó el nombramiento de José Ismael Peña como el rector de la Universidad Nacional, también salpicó a la exministra de Educación, Aurora Vergara.

Y es que la Procuraduría General de la Nación ordenó una investigación disciplinaria en contra de la exministra Vergara quien, como presidenta del Consejo Superior de la institución, habría incurrido en presuntas irregularidades relacionadas con la elección del rector.

La decisión de la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público también cobija a Alejandro Álvarez Gallego, en condición de Viceministro de Educación Superior; Danna Nataly Garzón Polanía, María Alejandra Rojas Ordóñez, Víctor Manuel Moncayo Cruz y Laura Vianey Quevedo Álvarez, quienes actuaron como miembros del Consejo Superior Universitario.